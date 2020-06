L’idée d’affaires de Pete Davidson – / Film

Pete Davidson n’a pas de réponses faciles sur la façon de surmonter le chagrin. C’est quelque chose que l’acteur et SNL comédien travaille dans la comédie dirigée par Judd Apatow Le roi de Staten Island. Le long métrage vaguement autobiographique s’inspire de la vie de Davidson alors qu’il fait face au chagrin de perdre son père. Mais ce que Davidson a, dans le nouveau Le roi de Staten Island clip, est une réponse facile pour une excellente idée d’entreprise: un restaurant de tatouage.

Davidson aime évidemment les tatouages. Son corps en est recouvert et l’art du tatouage est une passion du personnage dans lequel il joue Le roi de Staten Island, une comédie très attendue dirigée par Judd Apatow librement inspirée de la vie de Davidson. Et il aime aussi la nourriture, ce qui rend son idée de nouvelle entreprise si ingénieuse. Dans Le roi de Staten Island clip, la sœur de Davidson (Maude Apatow) demande s’il ira bien toute seule une fois qu’elle partira pour le collège. Mais le jeune homme immature qu’il est, Davidson dévie, évitant de parler sérieusement de son propre développement arrêté et de son long processus de deuil pour leur père, et parlant plutôt de sa brillante idée de restaurant de tatouage.

«Ruby Tat-mardi. Où tout le monde est le bienvenu – poulet et tatouages ​​», dit Davidson avec enthousiasme au dégoût de sa sœur, dans l’humour classique d’Apatow sec que nous connaissons et aimons.

Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, et Steve Buscemi jouer aussi dans Le roi de Staten Island.

Voici le synopsis de Le roi de Staten Island:

Scott (Davidson) est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier à l’âge de sept ans. Il a maintenant atteint la mi-vingtaine après avoir accompli peu de choses, poursuivant un rêve de devenir un tatoueur qui semble loin de sa portée. Alors que sa jeune sœur ambitieuse (Maude Apatow, Euphoria de HBO) se rend au collège, Scott vit toujours avec sa mère infirmière épuisée aux urgences (lauréate d’un Oscar® Marisa Tomei) et passe ses journées à fumer de l’herbe, à traîner avec les gars – Oscar (Ricky Velez , Master of None), Igor (Moises Arias, Five Feet Apart) et Richie (Lou Wilson, The Guest Book) de TV – et se connecter secrètement avec son ami d’enfance Kelsey (Bel Powley, The Morning Show d’Apple TV +).

Mais lorsque sa mère commence à sortir avec un pompier à grande gueule du nom de Ray (Bill Burr, F Is for Family de Netflix), cela déclenche une chaîne d’événements qui forcera Scott à affronter son chagrin et à faire ses premiers pas pour avancer dans la vie. Le film met également en vedette Steve Buscemi dans le rôle de Papa, un pompier vétéran qui prend Scott sous son aile, et Pamela Adlon (FX’s Better Things) dans le rôle de l’ex-femme de Ray, Gina.