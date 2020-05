Le LG Stylo 6 économique est doté d’un écran Full HD + de 6,8 pouces avec encoche en forme de goutte d’eau, d’un système de triple caméra à l’arrière, de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible. Le processeur MediaTek Helio P35 et la batterie 4000mAh alimentent le combiné. Le Stylo 6 exécute Android 10 hors de la boîte et coûte 220 $ de Boost Mobile.