10 plus belles histoires X-MEN de tous les temps

Dans un mouvement qui ne peut pas être reproduit exactement ces jours-ci compte tenu de la façon dont tout est si étroitement lié à Internet maintenant, les fans de X-Men dans les années 90 ont fait remplacer tout ce qu’ils lisaient par de tout nouveaux titres dans une toute nouvelle dimension.

Le mutant instable (et incroyablement puissant) David Haller avait un plan pour retourner tuer Magnéto – mais a fini par tuer son père, le professeur X, à la place. Cela a conduit à un avenir alternatif où l’Apocalypse régnait sur le monde – le titre «Age of Apocalypse».

Les années 90 ont la mauvaise réputation de se livrer aux pires parties de la forme d’art de la bande dessinée, mais cela reste l’une des meilleures histoires de la décennie pour son audace. Les personnages que nous avions appris à connaître et à aimer ont été contraints à des rôles assez différents dans la chronologie «AoA», et voir comment ils ont changé (ou sont restés les mêmes) est pour le moins intéressant et ne pourrait probablement pas fonctionner aussi bien avec toute autre équipe de super-héros.

Et avec des artistes comme Joe Madureira, Chris Bachalo, Steve Epting, Andy Kubert et plus à bord, il existe toujours solidement à l’âge d’or de l’art X-Men.

Une suite spirituelle, « Age of X-Man », copiait le concept de transport des personnages dans un monde alternatif, mais elle n’avait pas tout à fait le même niveau de surprise et de nouveauté la première fois en tirant le tour.