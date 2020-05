L’extraction de Netflix commercialise les attraits de Chris Hemsworth pour des seaux de sang

fleurs de bach Elixirs composés Seniors/maturité 20ml Fleurs de Bach Pour ceux qui trouvent moins ou peu d?attraits au quotidien.

Seniors est l?élixir idéal quand on aborde l?automne ou l?hiver de sa vie et qu?on trouve moins ou peu d?attraits dans les choses du quotidien. Il aide à retrouver l?intérêt et le plaisir du présent, à apprécier les couleurs et les charmes de la vie. Contient : Charme, Eglantine, Hélianthème, Marronnier