Lukas Klostermann prolonge son contrat à RB Leipzig jusqu’en 2024

By





LEIPZIG, Allemagne – Le défenseur de Leipzig, Lukas Klostermann, a signé une prolongation de contrat avec le club jusqu’en 2024, a annoncé vendredi l’équipe.

Klostermann, 23 ans, avait encore un an sur son contrat. L’international allemand a disputé 23 des 25 matches de la saison et les huit matchs des deux équipes lors des quarts de finale de la Ligue des champions.

Klostermann avait 18 ans lorsqu’il a rejoint Leipzig en 2014, juste après la promotion de l’équipe en deuxième division. C’est un défenseur polyvalent qui peut jouer au milieu du dos et en tant que latéral sur les deux flancs.

« Je peux regarder en arrière avec le club sur une voie très réussie, qui a certainement un potentiel pour plus de succès à l’avenir et j’aimerais en faire partie », a déclaré Klostermann sur le site de Leipzig.

Klostermann a fait ses débuts avec l’équipe nationale allemande en mars 2019 et a consolidé sa place de partant régulier. Il a disputé huit matches internationaux et a disputé les six derniers matchs de l’Allemagne.

Partager : Twitter

Facebook