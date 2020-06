L’événement PS5 Reveal est reporté au 11 juin, selon Twitch Ad

Initialement prévu pour le 4 juin, l’événement retardé de présentation de gameplay sur PS5 (comment appelons-nous réellement cette chose?) A apparemment été reporté à une semaine plus tard, le 11 juin. Une annonce qui a été diffusée pour certains téléspectateurs de Twitch dans diverses régions semble montrer la nouvelle date avec une bande-annonce courte révisée – une compilation plus courte de la bande-annonce originale de DualSense. L’événement aura lieu le 11 juin à 13 h HNP / 16 h HNE, exactement une semaine après son heure d’origine.

Depuis le 1er juin, le compte Twitter officiel de PlayStation est silencieux. La société a reculé alors que des protestations et des troubles éclataient dans le pays (et même dans le monde) après le meurtre de George Floyd par la police du Memorial Day et la discussion qui a suivi sur Black Lives Matter et la brutalité policière. Les deux derniers messages de la société retardaient indéfiniment l’événement du 4 juin pour permettre à d’autres voix d’être entendues pendant cette période et un message dénonçant le racisme systémique, aux côtés de ceux de la communauté noire.

Sony et PlayStation n’ont pas encore confirmé officiellement la date de l’événement de révélation de la PS5 reprogrammée.

Je maintiens toujours que cette PS5 révèle une extravagance de gameplay d’événement (oui, je pense que j’ajoute simplement de nouveaux mots à chaque fois que je l’écris) ne seront que des jeux. Chaque indication dans chaque article et teaser à ce sujet me dit que Sony ne prépare pas ses fans pour une révélation complète de la console. Ne vous attendez pas à voir la conception complète de la console. Ne vous attendez pas à obtenir le prix. Et ne vous attendez pas à connaître la date de sortie. Si quoi que ce soit, nous aurons de petites taquineries, mais l’événement du 11 juin se concentrera d’abord sur le gameplay, pas sur la boîte elle-même. Nous verrons de quoi la PS5 est capable et ce que cela signifie de passer à la prochaine génération de jeux.