High School DxD Saison 5: Date de sortie, distribution et plus de détails: Honk News

– – –

High School DxD Saison 5

Il y a beaucoup de séries qui apportent beaucoup de nouveautés à leurs téléspectateurs. Certains spectacles ne manquent jamais d’apporter une toute nouvelle aventure. Un tel spectacle dans notre liste est le High School DxD. La série est une série animée japonaise basée sur une série de romans légers du Japon, écrite par Ichiei Ishibumi. Cette série est un récit qui sait exactement comment attirer son public.

– – –

La nouvelle série a commencé sa sérialisation via Dragon Magazine. Il y a un total de 25 volumes disponibles de High School DxD. Plus tard dans l’année 2012, un studio d’animation japonais, TNK a adopté la série pour sa version anime. Depuis lors, il n’y a plus de retour en arrière. La célèbre série a diverti sa base de fans avec les quatre saisons. En fait, c’est la cinquième saison qui devrait apparaître en 2020.

Voyons ici plus d’informations sur la prochaine saison de High School DxD.

High School DxD Saison 5: Date de sortie

La première saison de High School DxD a été diffusée en 2012 et a gagné un grand nombre de fans. Puis il est venu avec une deuxième saison en 2013. Le nom de la deuxième saison était Ruin Princess Of Proficiency. La série est venue avec un troisième opus en 2015 et plus tard, la série est venue avec une quatrième saison en 2018. Comme nous pouvons le voir, le monde entier souffre du virus corona. On pouvait donc s’attendre à une nouvelle saison au plus tôt. Il n’y a aucune annonce de dates officielles pour la sortie de la saison 5 de High School DxD.

High School DxD Saison 5: Cast

La saison 5 de la série aura le casting précédent. Presque tous les personnages reprennent également leur rôle dans la nouvelle saison. La distribution vedette de la saison 5 de High School DxD comprend Issei Hyodo de la voix de Yuki Kaji (japonais) et Josh Grelle (anglais), Rias Gremory doublé par Yoko Hikasa (japonais) et Jamie Marathi (anglais), Asia Argento sera probablement de la voix d’Azumi Asakura (japonais) et Leah Clark (anglais), Akeno Himeji exprimé par Shizuka Ito (japonais) et Kally Angel (anglais), Konoeko Toujou doublé par Ayana Taketatsu (japonais) et Jad Saxton (anglais), Xenovia Quarta exprimé par Risa Taneda (japonais) et Romona Newel (anglais).

High School DxD Saison 5: Terrain

La prémisse de la série tourne autour d’un gars de l’université de Kuoh Academy, nommé Issei Hyodo. Le garçon a été tué lors de son premier rendez-vous et plus tard, on a découvert qu’il était un diable et un serviteur. La saison 5 du High School DxD se concentrera principalement sur les séquelles de la vie et de la famille diable de Rias Gremory. Évidemment, la nouvelle saison apportera beaucoup plus que les saisons précédentes de la série.

Si vous aimez vraiment la série, regardez-la ici.

Highschool DxD Saison 5: Bande-annonce

Comme la nouvelle saison de la série est toujours en production, il n’y a donc pas de sortie de la bande-annonce. Par conséquent, nous devons attendre patiemment la sortie de la nouvelle saison.

– – –