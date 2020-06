Les variantes de NVIDIA Ampere GA102 plus ou moins confirmées, l’énigme RTX 3090 vs Titan demeure

Il devient maintenant de plus en plus clair que le prétendu GPU phare NVIDIA Ampere GA102 sera disponible en trois variantes avec des capacités de mémoire entre 10 Go et 24 Go. NVIDIA pourrait lancer la variante phare GA102-400 en tant que RTX 3090 ou une nouvelle variante Titan de deuxième génération. De plus, si Ampère utiliserait réellement la VRAM GDDR6X, on ne sait toujours pas à ce stade.