Yoga : 80 faits intéressants que vous devriez apprendre dès maintenant

Il y a quelque chose qui s’appelle la Journée internationale du yoga et c’est là pour une raison. Nous dirons que le monde a tardé à reconnaître une journée spéciale pour le yoga. Dans cette liste de faits intéressants sur le yoga ultime, nous vous expliquerons pourquoi. La liste des faits expliquera pourquoi la pratique du yoga est bénéfique.

Alors, lisez la suite et profitez des faits de yoga qui vous aideront.

Yoga Faits intéressants : 1 à 10

Jeune femme pratiquant le yoga sur l’herbe verte sans tapis

01. L’Inde est le berceau du yoga.

02. Le yoga est considéré comme l’une des plus anciennes disciplines physiques du monde.

03. Quel âge a le yoga? Il a bien plus de 5000 ans.

04. Le sens du mot «yoga» est «union ou joug».

05. «Yuj» – le mot racine védique sanskrit est la source du mot «yoga». Yuj signifie «s’unir» ou «adhérer».

06. On dit que le yoga a commencé au 7e siècle avant notre ère (700 à 601 avant notre ère). Cependant, si nous nous basons sur les textes anciens de l’Inde, le yoga a été mentionné dans Rig Veda (qui est considéré comme l’un des plus anciens textes religieux du monde).

Rig Veda, selon la notion populaire, a été écrit vers 1700 avant notre ère. Cependant, avec la mort de la tristement célèbre théorie de l’invasion aryenne, il est désormais difficile de dater le Rig Veda et de nombreux experts pensent maintenant qu’il peut avoir au moins 7000 ans (ou même plus), ce qui en fait le plus ancien texte religieux connu. Rig Veda n’a à l’origine jamais été écrit et transmis oralement et, par conséquent, il est appelé śruti Veda (le Veda dont on se souvenait en entendant). Il n’a été écrit, selon de nombreuses théories populaires, il y a environ 5000 ans, c’est-à-dire vers 3100 avant notre ère, par Sage Veda Vyasa. Fixer une date exacte de l’origine réelle du Rig Veda est pratiquement impossible car, selon l’astrologie indienne, les origines du Rig Veda peuvent avoir une date aussi ancienne que 25920 ans. C’est une question de débat continu parmi les historiens et de nombreux indologues et nous allons sauter ce débat parce que notre motif ici est quelque chose de différent.

07. Le yoga est une combinaison de méditation, de respiration et de postures.

08. Au total, il existe 196 Yoga Sutras ou aphorismes.

09. Au total, il existe 84 asanas de yoga classiques. Vous pouvez trouver plus dans les itérations modernes apportées par le monde occidental.

dix. Les asanas ne sont que l’un des 8 différents membres du yoga.

Yoga Faits intéressants : 11 à 20

Cours de yoga

11. La personne à qui l’on attribue la propagation du yoga en Occident est Swami Vivekananda.

12. L’un des dieux indiens de la Trinité, le Seigneur Shiva est considéré comme le Seigneur suprême du Yoga. Il est également connu sous le nom d’Aadi Yogi.

13. Quelque part pendant le 2Dakota du Nord siècle avant notre ère, il y avait un sage indien du nom de Maharshi Patanjali. Il a donné le traité de Yoga qui est connu sous le nom de Patanjali Yoga Sutra.

14. Le kriya yoga a été enseigné à des millions de personnes à travers le monde par Paramahansa Yogananda.

15. B. K. S. Iyengar est considéré comme le premier professeur parmi tous les professeurs de yoga modernes dans le monde.

16. Le livre de yoga le plus vendu disponible en anglais a été écrit par B. K. S. Iyengar. Le nom du livre est Lumière du Yoga: Yoga Dipika.

17. Le yoga implique une respiration rythmique lente. La raison en est que les anciens yogis pensaient que nous, les humains, avons un nombre limité de respirations dans nos vies, et que des respirations lentes et profondes peuvent nous aider à prolonger notre vie.

18. Lors de la pratique du yoga, il est essentiel de garder autant de peau exposée à l’air que possible.

19. Au total, il existe 19 types de yoga différents.

20. Il y a un total de 64 postures officielles de yoga.

Yoga Faits intéressants : 21 à 30

yoga asana

21. Bali possède le plus grand centre de yoga du monde dans toute l’Asie. Elle est connue sous le nom de Markandeya Yoga City.

22. Aux États-Unis et en Europe, la pratique du Yoga nu gagne en popularité.

23. Le yoga est connu pour améliorer le métabolisme et, par conséquent, aide à perdre du poids.

24. Le yoga réduit également la teneur en cellulite en étirant les muscles.

25. Les mâles connaissent une amélioration de leurs performances sexuelles en pratiquant ce que l’on appelle Gaurasana ou la pose de l’aigle.

26. Le Yoga du rire, traditionnellement appelé Hasyayoga, est pratiqué par des personnes dans 60 pays différents.

27. C’est un fait prouvé que les personnes qui pratiquent le yoga ont une durée de vie plus longue que celles qui ne pratiquent pas le yoga. Une respiration profonde et lente aide à développer les poumons et aide le cœur.

28. La respiration rythmique dans le yoga élève l’humeur. Si vous ne le saviez pas, la respiration est un indicateur de l’humeur.

29. En Malaisie, le yoga a été interdit aux musulmans. Ils ne sont pas autorisés à pratiquer le yoga car on pense que la pratique du yoga est contraire à la philosophie fondamentale de l’islam.

30. Les asanas de yoga, comme mentionné précédemment, ne sont que l’une des 8 branches ou membres du yoga. Le yoga a 7 autres branches. Les huit branches sont:

Yama

Niyama

Asana

Pranayama

Pratyahara

Dharana

Dhyana

Samadhi

Yoga Faits intéressants : 31 à 40

Femme, pratiquer, yoga, intérieur

31. En règle générale, après toutes les 30 minutes de pratique du yoga asana, vous devez allouer 5 minutes de repos à votre corps.

32. Il y a une journée internationale du yoga. Il est célébré le 21st de juin de chaque année.

33. Le yoga compétitif est devenu un sport officiel après son inclusion aux Jeux olympiques d’été de 2016.

34. Aux États-Unis, au moins 36 millions de personnes pratiquent régulièrement le yoga.

35. Il y a eu une augmentation de 50% du nombre de praticiens de yoga aux États-Unis au cours des 5 dernières années.

36. Le monde compte au total plus de 300 millions de pratiquants de yoga.

37. Les Américains dépensent chaque année 16 milliards de dollars en vêtements, accessoires, équipements et cours de yoga.

38. Les États-Unis ont 6000 studios de yoga.

39. Aux États-Unis, 72% des pratiquants de yoga sont des femmes.

40. La tranche d’âge des pratiquants de yoga les plus actifs aux États-Unis est de 30 à 49 ans. Ce groupe représente également 43% de tous les pratiquants de yoga dans le pays.

Faits intéressants sur le yoga : 41 à 50

Yoga Yoga en pleine nature devant un jet d’eau

41. Aux États-Unis, 38% des pratiquants de yoga ont plus de 50 ans.

42. Aux États-Unis, 19% des pratiquants de yoga sont âgés de 18 à 29 ans.

43. Les dépenses mondiales de yoga sont estimées à 80 milliards de dollars.

44. Des études récentes ont prouvé que le yoga est un outil efficace pour lutter contre les maux de dos! Les études ont été menées dans le monde occidental mais les Indiens le savaient déjà il y a des milliers d’années.

45. Aux États-Unis, les cinq principales raisons invoquées par les praticiens du yoga pour s’adonner au yoga sont:

Amélioration de la flexibilité.

Soulagement du stress.

Condition physique générale.

Amélioration de la santé globale.

Forme physique.

46. Aux États-Unis, 59% des pratiquants de yoga disent que le yoga a aidé à améliorer leur sommeil.

47. Les hommes qui pratiquent le yoga sont appelés Yogis. Les femmes qui pratiquent le yoga sont appelées Yoginis.

48. Aux États-Unis, le yoga est l’approche complémentaire de santé la plus courante.

49. L’Inde a accueilli le plus grand cours de yoga au monde avec 100 984 participants!

50. Devenir professeur de yoga est un choix de carrière populaire aux États-Unis. Le pays compte 56 000 professeurs de yoga enregistrés.

Yoga Faits intéressants : 51 à 60

Femme pratiquant le yoga sur un tapis sur le toit

51. Une recherche médicale a prouvé que les trois branches du yoga classique, c’est-à-dire Asana (postures physiques), Pranayama (exercice de respiration) et Dhyana (méditation), parviennent ensemble à réduire le stress oxydatif et, par conséquent, à combattre le vieillissement cellulaire.

52. Swami Vivekananda a introduit le yoga aux Américains (en particulier aux habitants de Chicago) au 18e siècle.

53. Healing Yoga vise non seulement à améliorer la santé physique mais aussi le bien-être mental et émotionnel des individus.

54. De nombreux centres de santé à travers le monde ont introduit une thérapie de yoga complémentaire au fil des ans.

55. Aux États-Unis, le yoga était réservé aux hommes. Les femmes ont été autorisées à suivre des cours de yoga jusqu’en 1937.

56. Le yoga est aujourd’hui considéré comme l’un des sous-produits les plus réussis de la mondialisation.

57. Alors que les tapis de yoga sont une introduction récente (jusqu’à la fin du 20e siècle), le yoga était traditionnellement pratiqué sur l’herbe verte ou les peaux d’animaux morts. Cependant, dans l’Inde ancienne, le yoga était toujours pratiqué dans des zones ouvertes comme les champs ou au bord des rivières ou des bords de mer en restant en contact direct avec la terre. Dans le cas où vous souhaitez pratiquer le yoga sans tapis, assurez-vous simplement que votre endroit sélectionné ne contient pas d’objets pointus et durs comme des racines, des branches cassées, des rochers, etc. Ils vous blesseront.

58. Le premier tapis de yoga a vu le jour en 1982 par Angela Farmer.

59. Oubliez les formes et les types modernes de yoga. Même l’ancien yoga classique peut travailler tous les muscles de votre corps.

60. Étant donné que la plupart des gens aiment le soutien scientifique à toutes les affirmations des anciennes pratiques indiennes, voici une pour vous – les scientifiques norvégiens ont prouvé que la pratique du yoga apporte des changements moléculaires dans le corps qui aident à une meilleure circulation des cellules immunitaires, augmentant ainsi l’immunité.

Yoga Faits intéressants : 61 à 70

Femme, yoga, pose

61. Oh! En voici une autre pour vous – selon la Boston University School of Medicine, pratiquer le yoga deux fois par semaine peut aider à soulager la dépression.

62. Vouloir plus? Une recherche a suggéré que le yoga aide à soulager les symptômes d’anxiété et qu’il est particulièrement utile pour ceux qui souffrent de trouble obsessionnel-compulsif.

63. À l’Université hindoue de Banaras, en Inde, le Département de l’éducation physique a découvert que le yoga abaissait la pression artérielle, le pouls, réduisait la nécessité d’une augmentation de l’apport d’oxygène par le corps et, éventuellement, rendait les gens plus calmes. Cela conduit à une maîtrise de soi accrue.

64. Une étude du National Center for Biotechnology Information a révélé que les personnes souffrant de schizophrénie ont amélioré leur fonctionnement cognitif.

65. Une recherche de l’UCLA a été menée qui a révélé que la pratique régulière du yoga asanas avec la méditation retarde la déficience cognitive, qui est le premier indicateur du développement de la maladie d’Alzheimer.

66. Selon les revues SAGE, le yoga aide à réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire.

67. Selon Diabetes.co.uk, la pratique régulière du yoga permet de contrôler le diabète. L’étude a été menée par le Bidar Institute of Medical Sciences en 2015 et il s’est avéré qu’il y avait une baisse de 10% de la glycémie chez les patients diabétiques qui pratiquaient le yoga pendant 10 jours d’affilée!

68. Il y a quelque chose appelé Hot Yoga ou Bikram Yoga (nom original) qui prétend augmenter la forme physique. Dans ce type, les pratiquants de yoga exécutent des asanas de yoga dans une pièce où les températures atteignent 105 ° F. Cependant, une étude indique qu’il n’y a aucun avantage supplémentaire. Les yogis indiens classiques et anciens n’ont jamais promu une telle chose. Au contraire, ils ont promu la pratique du Yoga en plein air dans un environnement paisible et calme.

69. En Inde, une étude a été menée auprès de détenus de Pune. L’étude a demandé aux détenus de pratiquer le yoga, ce qui a amélioré leur santé physique et mentale. Cela a finalement conduit à une réduction des crimes violents à l’intérieur de la prison. À compter d’aujourd’hui, les détenus qui obtiennent les meilleures notes aux tests de yoga peuvent bénéficier d’une réduction de leur peine d’emprisonnement totale.

70. Harvard Health Publishing, Harvard Medical School dit que les femmes qui pratiquent le yoga obtiennent de meilleurs orgasmes!

Yoga Faits intéressants : 71 à 80

Yoga en salle – Bakasana

71. Une étude a été menée par le National Center for Complementary and Integrative Health dans laquelle il a été constaté que 55% des praticiens de yoga réguliers déclaraient un meilleur sommeil.

72. Selon une étude du National Center for Biotechnology Information, les hommes souffrant d’éjaculation précoce peuvent réduire leur embarras en pratiquant régulièrement le yoga.

73. Les 10 poses de yoga les plus populaires sont:

Uttanasana – Courbe en avant debout.

Balasana – Pose d’enfant.

Trikonasana – Triangle Pose.

Salamba Sarvangasana – L’épaule soutenue.

Bakasana – La pose de la grue.

Bhujangasana – La pose de Cobra.

Janu Sirsasana – Coude avant de la tête au genou.

Ardha Matsyendrasana – Demi seigneur des poissons pose.

Adho Mukha Svanasana – Pose de chien vers le bas.

Padmasana – The Lotus Pose.

74. Selon le National Center for Biotechnology Information, la pratique des poses de pouvoir aide à améliorer l’estime de soi des yogis et des yoginis. Les poses de puissance sont ces Yoga Asanas qui sont des positions expansives et ouvertes et nécessitent beaucoup d’espace.

75. Il y a quelque chose qui s’appelle Doga. C’est du Yoga pour chiens. La pose la plus populaire pour Doga est Downward Dog Pose ou Adho Mukha Svanasana.

76. Les publications Instagram sur les poses de yoga reçoivent plus de likes si le pratiquant a un minimum de vêtements.

77. À tout moment, Instagram aura 60 millions de publications sur le yoga! Ainsi, le yoga peut faire de vous une star Instagram!

78. En Oregon, les gens pratiquent le yoga avec des chèvres! Eh bien, les chèvres sont d’excellents animaux de thérapie, et les ajouter à la routine de yoga peut aider.

79. George Harrison des Beatles était un célèbre Yogi.

80. Bernice Mary Bates – une femme de 91 ans est la plus ancienne professeure de yoga au monde. C’est un record du monde Guinness.