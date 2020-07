Les universités sont invitées à réduire leur dépendance à l’égard des étudiants chinois dans un contexte de tensions croissantes entre le Royaume-Uni et la Chine

Les universités britanniques doivent réduire leur dépendance à l’égard des étudiants chinois, a déclaré un groupe de réflexion de droite.Selon un rapport d’Onward, en 2018-2019, plus de places à temps plein dans les universités sont allées aux étudiants chinois que dans six régions du Royaume-Uni: le Sud-Ouest. , Dans le Yorkshire, les East Midlands, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord ou le Nord-Est: les étudiants chinois représentent désormais plus d’un cinquième du revenu total des frais de scolarité dans 16 universités, Glasgow, Liverpool et Sheffield étant tous tributaires de la Chine pour 28% de leurs revenus. Le groupe de réflexion a averti que «la réduction des voyages internationaux et la volonté de la Chine d’utiliser les revenus des étudiants comme un outil de négociation géopolitique mettaient cela en péril». «Renforcez la résilience» et a affirmé que la croissance des étudiants étrangers avait «Les étudiants britanniques dans certaines institutions, les étudiants non britanniques constituant désormais la majorité des revenus des frais de scolarité dans les universités du prestigieux Russell Group. Il a appelé à un plafond sur le nombre d’étudiants que chaque université peut recruter f d’un seul pays pour «renforcer la résilience», et une règle selon laquelle les universités ne peuvent augmenter le nombre de places à l’étranger que si elles augmentent également le nombre de places pour les sortants du Royaume-Uni. Le Russell Group a déclaré que 77% de ses étudiants venaient du Royaume-Uni. Lire la suite La loi sur la sécurité de Hong Kong peut générer des problèmes pour les entreprises, les entreprises de technologie et de médias sociaux étant concernées. représentent plus des trois quarts de nos étudiants de premier cycle. »« Nous continuerons d’accueillir les étudiants et le personnel les plus talentueux, quelle que soit leur nationalité, et nous travaillons avec le gouvernement pour maintenir notre position de destination attrayante à l’échelle mondiale pour les étudiants du plus large éventail de pays », Tensions croissantesJo Johnson en 2018 (Photo: Jack Taylor / Getty) Plus tôt ce mois-ci, l’ancien ministre des universités, Jo Johnson, a déclaré qu’il était « malheureux » que les étudiants chinois se soient « pris » dans les tensions entre les deux pays concernant l’avenir de Hong Kong et le rôle de Huawei dans le réseau 5G britannique. M. Johnson a déclaré: «Nous devrions nous féliciter du fait qu’il y a un grand nombre d’étudiants chinois voulant venir au Royaume-Uni pour une éducation de haute qualité. « Ils enrichissent l’environnement d’apprentissage des étudiants nationaux … ils rendent viables l’argent qu’ils rapportent, des cours qui ne seraient pas offerts autrement. » Il a dit que c’était « absolument essentiel » que les universités combattaient la «sinophobie» et les étudiants chinois «correctement intégrés», tout en précisant que «la liberté académique n’est absolument pas à négocier». M. Johnson a également déclaré que pour relever les défis internationaux comme le changement climatique, «nous allons devoir collaborer avec la Chine dans la recherche – bien sûr, les yeux ouverts en matière de sécurité nationale ».

