Les streamers Twitch obtiennent des réclamations DMCA pour les sons du jeu

Au milieu d’une grande aubaine de revendications du Digital Millennium Copyright Act qui ont obligé de nombreux streamers à supprimer des années d’anciens streams, les créateurs de Twitch ont commencé à signaler un nouveau problème: obtenir le DMCA pour l’audio du jeu. Plusieurs ont tweeté à propos de divers effets sonores qui déclenchent des revendications, laissant les flux archivés en sourdine.

Les incidents qui ont été mis en évidence jusqu’à présent vont des bruits d’oiseaux et d’insectes dans Hitman: Blood Money, aux sirènes de police dans Persona 5, à l’horloge grand-père dans le jeu VR Emily Wants To Play et au vent de World of Warcraft, provoquant la sur demande version des vidéos à désactiver. Aussi frustrant soit-il, cette vague d’exemples ultra-spécifiques survient alors que Twitch a conseillé aux utilisateurs de «couper le son du jeu» afin d’éviter la répression du DMCA qui a pris effet.

Les créateurs de la plate-forme ont été laissés en train d’essayer frénétiquement de récupérer des bribes de tout leur catalogue arrière lorsqu’une augmentation soudaine des avis DMCA des labels de musique signifiait que des pans entiers d’anciens flux et clips seraient supprimés. Le support et la communication spécifiques de Twitch étaient limités, c’est le moins qu’on puisse dire, obligeant les utilisateurs à supprimer en bloc des années de travail. Twitch l’a reconnu et s’est excusé. Selon les captures d’écran, les effets sonores ci-dessus ont été signalés en raison de leur lien avec des bibliothèques de sons de stock.

Sur une note un peu plus légère, le streamer Ceddy s’est moqué de l’absurdité de la situation en publiant un clip de lui jouant à Overwatch fournissant lui-même tous les effets sonores.

Je suis un simple streamer, si Twitch me dit de couper le son de mon jeu, je couperai le son de mon jeu. Ce n’est pas comme si je ne pouvais pas créer le mien dans l’audio du jeu. Soyez capable de vous adapter !!! / s / s / s / s / s / s / s / s / s pic.twitter.com/Rl4WemN4ON – Ceddy (@CeddyOrNot) 12 novembre 2020

Aussi intenable que cela puisse paraître, il semble à l’heure actuelle que la mise en sourdine du jeu pourrait être la seule défense contre de fausses allégations, du moins pour le moment.