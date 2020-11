Producteurs exécutifs de «  The Blacklist  » sur le moment Liz-Ressler «  Cela fait des années  »

(Attention: cet article contient des annotations pour la première saison de vendredi de la saison 8 de «The Blacklist».)

«The Blacklist» a lancé sa huitième saison ce soir avec plusieurs moments choquants, dont un que les fans attendent depuis le début de la série: un baiser entre Elizabeth Keen (Megan Boone) et son partenaire de longue date Don Ressler (Diego Klattenhoff).

Il y avait beaucoup d’autres choquants dans la première de la saison 8 du drame NBC, comme la théorie de Katarina (Laila Robins) selon laquelle Red (James Spader) est en fait un agent notoire connu sous le nom de N-13, qui a essayé de la tuer il y a de nombreuses années sur l’autre de son père, Dom (joué par Ron Raines, après la mort de l’acteur Brian Dennehy). Mais il est un peu difficile de se concentrer sur autre chose que ce baiser pour le moment.

Cependant, lorsque TheWrap a parlé avec le créateur de «The Blacklist» Jon Bokenkamp et le producteur exécutif John Eisendrath à propos de l’épisode, intitulé «Roanoke», nous avons réussi à nous composer assez longtemps pour poser quelques autres questions sur la direction de la saison. Mais d’abord, commençons par le baiser.

TheWrap: Le baiser entre Liz et Ressler, wow. Pourquoi maintenant? Était-ce juste pour récupérer l’arme? Y a-t-il plus là-bas? Où est-ce que ça va maintenant qu’elle est en fuite?

Jon Bokenkamp: Toutes ces questions sont légitimes et je pense que la réponse est tout ce qui précède. Le baiser était-il réel et venait-il d’un endroit émotionnel? Oui. Liz utilisait-elle Ressler? Oui. Aurait-elle pu l’utiliser si ce n’était pas un moment réel et mérité? Non. C’est un moment tellement complexe rempli de tant d’émotions – c’est ce que j’aime à ce sujet. Ce qui est encore mieux, c’est la destination de cette histoire. Croyez-moi, ce baiser entre Ressler et Liz est le début d’une très belle histoire qui dure depuis des années.

John Eisendrath: Oui il y en a plus! Mais leurs sentiments l’un pour l’autre seront en contradiction avec ce qu’ils font – Liz en fuite et Ressler essayant de la retrouver. Liz va-t-elle profiter des sentiments de Ressler – comme elle l’a fait pour obtenir son arme – ou Ressler pourra-t-elle utiliser ses sentiments pour lui pour essayer de la faire revenir? Restez à l’écoute!

Red a dit à Cooper que ce que Liz avait fait en les trahissant dans cet épisode et en kidnappant Dom était son «destin». Qu’est-ce que ça veut dire?

Bokenkamp: Je pense que ce dont Red parlait est au cœur de qui est Liz. Est-elle fondamentalement bonne? Est-elle fondamentalement mauvaise? At-elle atteint un point de basculement dont elle ne peut pas revenir, ou était-ce censé être parce que c’est dans son ADN? Nous avons vu Liz plonger ses orteils dans les eaux sombres au fil des ans – elle n’est certainement pas la jeune agent du FBI innocente que nous avons rencontrée dans le pilote – et cette saison va explorer son côté le plus sombre. Je pense que la vraie question est de voir comment elle navigue dans ces eaux sombres et, si elle survit à cela, à quoi elle ressemble quand elle sort de l’autre côté.

Eisendrath: C’est une question depuis le pilote. D’abord quand elle pensait que Red était son père; plus tard, lorsqu’elle a réalisé que Katarina Rostova était sa mère – quelle part du comportement d’un parent un enfant est-il destiné à répéter? Dans le cas de Liz, combien de mauvais comportements?

Katarina nous a raconté l’histoire de N-13 lors de la première, exposant pour Liz ses principales raisons de vouloir se venger de son père et de Red. Liz devrait-elle faire confiance à l’affirmation de Katarina selon laquelle Red est N-13 et que c’est la raison pour laquelle il a passé ce temps à se rapprocher d’elle?

Bokenkamp: Liz n’a aucune raison de ne pas faire confiance à Katarina. Ce n’est pas une fausse tête. Liz n’utilise pas sa mère ou ne la joue pas d’une manière ou d’une autre. Ce sont des émotions très réelles, et leur recherche conjointe de réponses est tout aussi réelle. Est-ce que le rouge N-13? Utilise-t-il Liz et le groupe de travail? Si oui, à quelle fin? Toutes ces choses vont au cœur de qui est Reddington et pourquoi il est entré dans la vie de Liz il y a huit ans. Et j’espère que les réponses qui nous attendent – les réponses très concrètes vers lesquelles nous nous précipitons – seront incroyablement satisfaisantes.

Qu’est-ce que Katarina a l’intention de faire pour Liz pour obtenir des réponses de Dom?

Bokenkamp: Pour se connecter avec lui. Atteignez-le émotionnellement. Katarina espère que Liz pourra décoller la coque dure et protectrice que Dom a mise en place et peut-être, peut-être, l’amener à s’ouvrir sur la vérité. Je pourrais ajouter, il s’ouvre, mais pas pour les raisons imaginées par Katarina.

Eisendrath: Tout ce qui est nécessaire.

Red a dit à Dembe qu’il avait finalement perdu Liz, et il a laissé faire. Si Red a toujours su que c’était une possibilité, alors pourquoi a-t-il «laissé cela se produire», plutôt que d’être honnête avec elle et de lui donner les réponses aux questions qu’elle lui posait depuis sept ans?

Bokenkamp: Cela semble impardonnable, non? S’il se soucie tellement d’elle, pourquoi risquerait-il de la perdre? Pourquoi risquer de la repousser? Croyez-moi, c’est complexe, c’est boueux, et c’est toute la raison pour laquelle vous devez regarder cette saison!

«The Blacklist» est diffusé les vendredis à 8 / 7c sur NBC.