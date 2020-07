Les Spirit Blossom Champions de LoL ne sont pas « bons ou mauvais, juste des nuances de gris différentes »

Si vous êtes un fan de League of Legends, vous aurez vu le radeau de nouveaux skins Spirit Blossom en chemin. Jusqu’à présent, les personnages recevant les skins thématiques incluent Teemo, Thresh, Vayne, Yasuo, Ahri, Cassiopeia, Kindred, Riven et les nouveaux Champs dirigés vers LoL, Yone et Lillia. L’art des éclaboussures pour ceux-ci montre en grande partie deux styles distincts, l’un très serein et plein de beauté naturelle, l’autre plus sombre et plus effrayant – mais si vous vous demandez si cela les divise en « bien » et « mal », il s’avère que c’est pas le cas.

Dans une interview avec PCGamesN, Ryan Mireles, champion principal et producteur de Spirit Blossom, nous explique les raisons de la variation de ton des styles de peau de League of Legends présentés dans l’expérience thématique de Spirit Blossom. «Il existe deux types d’esprits différents dans le monde des esprits: Kanmei et Akana», explique-t-il.

« Kanmei, comme Teemo, ont fait la paix avec leur passé et sont donc beaucoup plus heureux et sereins, alors qu’Akana s’accroche toujours et est obsédé par leur passé, ce qui les fait paraître plus sombres et plus effrayants comme Thresh ou Vayne », poursuit-il.

« Aucun n’est vraiment bon ou mauvais, juste des nuances de gris différentes, et je pense que c’est quelque chose que vous vivrez dans le récit lorsque vous apprendrez à connaître différents esprits », ajoute Mireles. «Tout n’est pas comme il semble en surface, et les champions, qu’ils soient Kanmei ou Akana, sont également tous complexes avec différentes nuances morales de gris, mais vous devrez tisser des liens plus profonds avec eux pour voir tous les aspects de leur personnalité.

De plus, le directeur de la création marketing de Spirit Blossom, Anton Kolyukh, explique que l’événement et sa skinline reflètent plus largement la variation de la gamme de styles de League. «Pour moi», dit-il, «le monde de Spirit Blossom est un microcosme de la diversité tonale de League. Selon le champion dont vous entendez parler, vous pouvez obtenir une surcharge de mignonne poro ou des victimes de meurtre transformées en œuvres d’art, et tout le reste.

«De même, chaque esprit de cet événement a sa propre« serrure à combinaison »tonale», explique Kolyukh. «L’important pour moi était que, même si les histoires se déroulent dans ce décor fantastique après la mort, les conséquences des actions des personnages peuvent être émotionnellement intenses (dans ce cas – pires que la mort). Vous voyez cette ampleur de ton dans beaucoup de folklore européen – qui a souvent la façade d’un conte de fées, mais des enjeux dramatiques très réels.

Explorez le festival Spirit Blossom tant qu’il dure, il y a tellement de choses à voir et à faire! 🌺Communiquez avec les kanmei et akana dans Spirit Bond.🌸 Jouez au retour triomphant de Nexus Blitz! 🌺 Choisissez de nouveaux skins pour Yasuo, Lillia, Teemo, Vayne et Thresh. pic.twitter.com/HJYZqTdXnh – League of Legends (@LeagueOfLegends) 22 juillet 2020

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’événement Spirit Blossom et les skins en cours de déploiement, assurez-vous de consulter à la fois le patch LoL 10.15 et les notes du patch LoL 10.16 à venir pour avoir un très bon aperçu de ce qui vous attend pour certains les meilleurs champions de League of Legends du jeu.