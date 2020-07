C’est ainsi que Mason Cotton, le petit MJ Delfino de ‘Desperate Housewives’ a grandi

Il n’est pas facile de se démarquer sur le petit écran, mais c’est plus difficile à entretenir. L’histoire de la télévision regorge de cas de jeunes talents qui ont vécu l’apogée de leur carrière alors qu’ils n’étaient que des enfants. C’est le cas Mason Vale Cotton, un jeune acteur américain qui a fait ses débuts dans l’audiovisuel à 5 ​​ans.

Mason Vale Cotton, au stade « Desperate Housewives » et aujourd’hui

Après quelques personnages épisodiques dans des séries comme ‘Medium’ ou ‘Urgences’, sa grande opportunité est venue avec ‘Desperate Housewives’. Son incorporation a eu lieu en 2008, lorsque la fiction a fait un bond de cinq ans dans sa cinquième saison. Nous avons donc découvert que Susan Mayer (Teri Hatcher) et Mike Delfino (James Denton) étaient les parents d’un adorable garçon, Maynard « MJ ».

Après l’issue de la série Marc Cherry, Coton signé pour le prestigieux ‘Mad Men’ pour donner vie à Robert « Bobby » Draper, le fils de Don Draper (Jon Hamm) et Betty Hofstadt (January Jones). Un rôle qu’il a joué pendant les saisons cinq et sept, clôturant ainsi sa scène la plus réussie sur le petit écran.

Ses derniers projets

Mason Vale Cotton, aujourd’hui

Depuis la fin de la fiction AMC en 2015, a pratiquement disparu du petit écran, comptant uniquement sur une apparition épisodique dans «The Grinder». Sur grand écran, il a participé à « Hey Arnold!: The Jungle Movie », « Mad Families » et « Scales: Mermaids Are Real ». Actuellement, il joue au football dans l’équipe du lycée Notre Dame.