Les sons de Mars: le rover Perseverance de la NASA emballe des microphones pour entendre la planète rouge

Pour la toute première fois, espèrent les planificateurs de mission, le rover Perseverance de la NASA collectera les sons de Mars – en commençant par la chute du vaisseau spatial dans l’atmosphère jusqu’à son site d’atterrissage au cratère Jezero.

Persévérance atterrira le 18 février 2021, lors d’une séquence de touchdown risquée similaire à celle de son prédécesseur Curiosity, qui a survécu à «sept minutes de terreur» en 2012 utilisant des parachutes et une « grue du ciel ». Les micros à bord de Perseverance captureront les sons de cet atterrissage épique, puis aideront à guider le rover dans ses investigations scientifiques en surface.

Les deux microphones attachés à Perseverance signifient que lorsque le rover arrivera, il pourra entendre Mars, pas seulement le voir, le toucher et le «goûter» (analyser chimiquement) comme l’ont fait ses prédécesseurs.

L’un des micros volera sur le système d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL) de Perseverance. Les ingénieurs écouteront alors que Perseverance fera sauter ses parachutes dans la mince atmosphère de Mars, tout en ciblant précisément là où il veut se poser en surface .

Les «cerveaux» du micro EDL sont nichés en toute sécurité dans le corps du rover, communiquant avec «l’oreille» sur le côté du corps du rover. Cette oreille écoutera le vent et la poussière se précipiter pendant le périlleux processus d’atterrissage et pourra entendre les frottements atmosphériques ressentis par l’engin spatial.

Mais ce microphone sera probablement de courte durée, selon un document de la NASA , car il a été fabriqué avec du matériel typique acheté en magasin. L’équipe Perseverance s’attend à ce que le micro EDL n’entende que l’atterrissage lui-même, bien qu’il puisse entendre le vent et capter des bruits de rover tels que les roues qui tournent, les moteurs et les pompes à chaleur, s’il survit à la descente difficile.

Un deuxième microphone fait partie du système SuperCam, qui tirera un laser sur les roches pour les pénétrer et examiner leur composition. L’un des objectifs de SuperCam est d’identifier les composés organiques qui pourraient être liés à la vie passée sur Mars, ce qui rend l’instrument essentiel à la persévérance. objectif plus large, pour comprendre comment Mars était habitable pour les microbes dans le passé antique .

Le microphone donnera aux scientifiques des informations supplémentaires sur ce que SuperCam étudie, selon le même document de la NASA. Tout comme le laser de l’instrument vaporise la roche pour créer quelque chose que les instruments d’enregistrement de lumière de SuperCam peuvent étudier, de même la vaporisation créera une onde de choc « pop-up » que le microphone enregistrera à partir de son emplacement sûr sur le rover lui-même. En analysant cette «pop», les scientifiques peuvent mesurer la dureté de la roche vaporisée, ce qui offre des indices sur sa formation.

Selon la NASA, le micro de SuperCam peut s’accorder pendant environ 3,5 minutes à la fois pendant ces observations scientifiques de routine. Les scientifiques s’attendent à ce que le laser vaporisant ses cibles ne soit pas le seul son capté par le microphone. D’autres bruits capturés peuvent inclure des grains de sable grattant sur la surface martienne, le vent qui tourne autour du mât du rover, et peut-être – si le rover est au bon endroit au bon moment – les « hurlements » des diables de poussière au loin, quels rovers précédents ont vu mais pas entendu.

Le microphone peut également capturer les sons des activités de Perseverance, tels que ses roues tournant dans la poussière, son bras en mouvement ou ses instruments et mécanismes d’échantillonnage utilisés. L’écoute clandestine du micro signifie que si l’un de ces systèmes tombe en panne, les sons enregistrés pourraient aider les ingénieurs à diagnostiquer et à atténuer ce qui n’a pas fonctionné, ainsi que les photos et vidéos standard que Perseverance enverra de la surface.

Alors que huit vaisseaux spatiaux précédents sont arrivés en toute sécurité à la surface de Mars, aucun d’entre eux n’a pu déployer des micros. Soit une telle technologie n’était pas à bord du vaisseau spatial en premier lieu, soit l’équipement ou le vaisseau spatial a échoué.

(L’atterrisseur InSight de la NASA a enregistré les « sons » du vent martien en 2018, mais ce n’était pas un véritable enregistrement audio. Au lieu de cela, il a été sonifié, les données manipulées d’un capteur de pression d’air et d’un sismomètre à bord de l’atterrisseur.)

Les microphones se sont déjà lancés sur Mars à deux reprises. L’un était niché à bord de la NASA Mission Mars Polar Lander , qui s’est écrasé lors de l’atterrissage en 1999. L’autre micro martien a volé avec le Atterrisseur Phoenix , qui a atterri parfaitement en 2008, mais la NASA a éteint le micro avant d’atterrir en raison de problèmes techniques.

La Planetary Society, qui a conçu le micro du Mars Polar Lander, dit dans un communiqué qu’il a hâte d’entendre enfin les sons de Mars après avoir patiemment attendu plus de 20 ans.

« Nous avons pu voir Mars du point de vue des rovers depuis longtemps maintenant », a déclaré Greg Delory, PDG et co-fondateur de la société de matériel spatial Heliospace, dans le communiqué. Delory conseille l’équipe de microphones SuperCam et a aidé à concevoir le micro Mars 1999 de la Planetary Society.

« Pouvoir ajouter un autre sens à notre compréhension de Mars va être incroyable », a-t-il déclaré.

