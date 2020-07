La star liée à Liverpool pourrait être disponible maintenant après des problèmes signalés avec le manager – .

in

Liverpool semble être en pole position pour signer cet été Thiago Alcantara du Bayern Munich. (Bild) L’Espagnol voudrait un déménagement à Anfield mais rien n’est encore finalisé.

Comme nous l’avons vu à maintes reprises, un accord potentiel pourrait échouer dans les semaines à venir si Liverpool ne parvient pas à conclure un accord avec le Bayern Munich. Cela obligerait Jurgen Klopp à examiner ses autres options et l’une de ses cibles pourrait être disponible cet été.

Le FC Inter News a affirmé en février que Liverpool avait envoyé des dépisteurs pour surveiller Marcelo Brozovic. Le milieu de terrain Croation est l’un des meilleurs à son poste en Serie A et son ajout améliorerait certainement les Reds.

Liverpool a subi un coup dur deux mois plus tard lorsque CalcioMercato a affirmé que l’Inter Milan essayait de le lier à un accord à long terme qui aurait signifié qu’il n’allait nulle part.

Klopp, en conséquence, a tourné son attention vers Thiago et l’Espagnol semble être leur cible numéro un maintenant. Cependant, la tête du patron de Liverpool pourrait être tournée maintenant si l’on en croit un dernier rapport.

CalcioMercato a affirmé plus tôt cette semaine que le patron de l’Inter, Antonio Conte, n’était pas satisfait des performances de Brozovic. Le joueur lui-même envisage maintenant son avenir selon le rapport qui pourrait ouvrir la porte à Liverpool s’il est toujours intéressé.

Thiago ou Brozovic; pour qui Liverpool devrait-il aller?

Brozovic a inscrit trois buts et six passes à son actif dans toutes les compétitions cette saison. Le Croate est brillant en position et il est suffisamment polyvalent pour jouer n’importe où au milieu de terrain central.

Encore seulement 27 ans, Brozovic est également plus jeune que Thiago, ce qui donne à Liverpool beaucoup plus de valeur pour son argent. Cependant, ses frais de transfert seront probablement énormes en raison d’une clause de libération de 54 millions de livres sterling dans son contrat. (Calciomercato)

Les problèmes entre Conte et Brozovic pourraient potentiellement aider Liverpool à réduire ces frais si le Croate demande à partir dans les semaines à venir. Si un déménagement est faisable, l’homme de l’Inter Milan est une option beaucoup plus judicieuse que Thiago et Klopp devrait le préférer à l’Espagnol cet été.

