Les serveurs World of Warcraft défectueux sont la «priorité numéro un» de Blizzard

Si vous avez récemment rencontré des problèmes de connexion à World of Warcraft, vous n’êtes pas le seul. Nous avons vu les chiffres sur Twitch atteindre près d’un million de téléspectateurs au lancement, et il semble qu’il y ait plus de quelques personnes qui veulent participer à l’action. Blizzard a confirmé que ses serveurs rencontraient des problèmes depuis le lancement de la nouvelle extension, Shadowlands, mais qu’il travaillait sur une solution.

Les problèmes de serveur semblent affecter le plus les royaumes moyens à pleins, avec des temps de file d’attente allant jusqu’à plus de trois heures dans certains cas. Étant donné que Shadowlands a été lancé pendant la semaine de Thanksgiving, il n’est pas trop surprenant de voir pourquoi certains des serveurs du jeu sont actuellement surchargés.

«Nous avons augmenté la capacité du royaume pour laisser plus de joueurs que jamais dans un seul royaume, mais la demande extrême sur quelques royaumes a même dépassé cette capacité, nous avons donc réduit certains de nos changements précédents», déclare Blizzard. «Nous essayons d’équilibrer soigneusement la stabilité du service et l’accessibilité, et explorons plusieurs voies pour que tout le monde soit en ligne et joue en douceur.

Blizzard a mis en évidence cinq royaumes en particulier avec «des problèmes de service qui ont un impact négatif sur le gameplay», bien que les joueurs sur d’autres serveurs aient également connu de longues files d’attente. Il y a eu des appels de la communauté pour que Blizzard offre des transferts de royaume gratuits aux joueurs piégés sur des serveurs complets. Le transfert d’un personnage vers un serveur différent coûte 25 $ / 20 € / 17 £, et si vous avez plusieurs personnages sur le même serveur, cela peut être une procédure assez coûteuse.

Ooof. Temps tristes sur le serveur Area 52 🙁 de wow

Voici les serveurs problématiques que Blizzard a spécifiquement mis en évidence:

Secteur 52

Frostmourne

Illidan

Hurlorage

Tichondrius

