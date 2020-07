Les salles d’évasion, les bars de ping-pong et les salles de bingo tentent de reconquérir les clients

Du vol en montgolfière à la libération de votre intérieur Shirley Bassey dans un studio d’enregistrement, les activités «expérientielles» sont devenues très populaires ces dernières années. Toute une industrie a vu le jour, construite sur le modèle des gens qui paient pour passer de belles journées et créez des souvenirs durables, plutôt que d’acheter un produit physique. «L’économie de l’expérience» était florissante au Royaume-Uni jusqu’à l’arrivée de Covid-19. Soudainement, les leçons de fabrication de saucisses artisanales et autres ne semblaient pas si attrayantes – et ont été interdites sous clef. -pong ou éclabousser sur une leçon de vol n’est pas une priorité pour beaucoup de gens. Alors, comment ces entreprises peuvent-elles inciter les gens à découvrir à nouveau le monde au-delà de leurs quatre murs? En savoir plus Cereal Killer Café ferme: les propriétaires disent « Cheerio » et « see you spoon » après la fermeture des portes de l’entreprise controversée Le ping-pong rebondit? Les bars de ping-pong, qui ont commencé à décoller au Royaume-Uni il y a environ huit ans, ont réussi les marchés de l’hôtellerie et de l’expérience et semblait avoir le pouvoir de rester. Le plus grand d’Europe – le Bounce de 12 000 pieds carrés à Shoreditch, dans l’est de Londres – est resté vide depuis la mi-mars. Son propriétaire, Social Entertainment Ventures (SEV), prévoit de rouvrir le lieu mercredi prochain, suivi de son deuxième site, à Holborn, dans le centre de Londres, début septembre, «en supposant que nous n’ayons pas été touchés par une énorme deuxième vague. [of the virus]», déclare Toby Harris, PDG.« Nous aménageons nos sites pour qu’ils soient aussi sécurisés que possible par Covid, mais l’expérience nécessite d’être physiquement sur place – les gens devront voyager, beaucoup dans les transports publics. Nous ne savons pas encore quel sera le facteur de confort. »Le personnel désinfectera les bâtons et les balles avant et entre chaque match. Chaque table – espacée de 3 m l’une de l’autre – aura des boules de couleurs dédiées à utiliser uniquement sur cette table. «La taille de nos salles est généralement beaucoup plus grande que celle des restaurants et des bars, nous sommes donc rarement à pleine capacité», dit-il. ne rend pas le Bounce «non viable». «Personne ne veut être dans une foule» Bingo de Bongo, qui organise des émissions dans tout le pays, mais lorsque l’expérience sociale que vous offrez se concentre sur le rapprochement de grands groupes de personnes, il y a plus de défis. le co-fondateur et directeur général de Bongo’s Bingo, qui propose des extravagances combinant le jeu traditionnel avec de la musique live, des mini-raves et des dance-offs. «Covid-19 nous a assommés», soupire Burke. «Ce que nous vendons est en quelque sorte sans valeur, personne ne le veut et nous ne sommes pas autorisés à le vendre de toute façon.» Bongo a expérimenté le streaming d’émissions caritatives en ligne – un événement a été vu plus de 1,7 million de fois, dit Burke. Cela a permis de collecter des fonds pour le NHS et était « vraiment très amusant », mais ce n’était pas rentable. L’équipe a organisé deux spectacles en plein air en août et envisage un événement de style disco silencieux, fournissant aux participants des casques pour qu’ils ne le fassent pas. chanter trop fort, ce qui pourrait augmenter le risque de transmission de virus. Mais c’est «une goutte dans l’océan», dit Burke, «contre jusqu’à 30 émissions par semaine dans 50 villes du monde auparavant. Nous sommes loin d’être à la hauteur de ce que nous étions. »« Nous avons désespérément besoin de reprendre nos activités, mais à moins d’être convaincus que nous pouvons organiser un événement sans aucun risque pour nos clients ou notre personnel, nous ne le ferons pas. Une salle d’évasion Doctor Who à Bristol (Photo: Ant Jones Photography) Tout appel futur des salles d’évasion – où les joueurs font une course contre la montre pour sortir d’une pièce à thème en résolvant des énigmes – peut sembler improbable après que des personnes soient restées coincées à l’intérieur pendant confinement. Mais ils pourraient être un gagnant surprise dans les mois à venir.Pendant le verrouillage, Escape Hunt a développé une collection de jeux à domicile imprimables que les clients pourraient télécharger. Il a également créé un jeu à distance dans lequel les gens instruisent un «maître des jeux» sur la façon de s’échapper d’une vraie pièce en direct via Zoom. La firme a rouvert ses locaux pour les jeux physiques le 11 juin, et la demande a déjà repris, dit son PDG, Richard Harpham. « Vous vous présentez pour jouer dans votre bulle sociale, vous n’avez pas à vous mélanger avec d’autres équipes, vous êtes dans votre chambre », souligne-t-il. « C’est aussi sûr qu’une expérience que vous pourriez avoir. » Cependant, le jeu en ligne restera également un « élément central » de la stratégie de l’entreprise. Harpham est convaincu que les consommateurs continueront à rechercher des activités expérientielles à l’avenir: « C’est très difficile pour moi d’imaginer le désir de faire disparaître la mémoire », dit-il. Et les salles d’évasion peuvent également être un cadeau de bienvenue, à en juger par une enquête reçue par Escape Hunt. Harpham a déclaré à propos de l'appel: « Quelqu'un a téléphoné et a demandé quelle était l'option la plus difficile que nous avions – dans l'espoir d'y envoyer sa famille et de passer quelques heures sans eux. »

