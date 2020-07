Youba Diarra, talent du Red Bull Salzburg, a subi la prochaine rupture du ligament croisé

Le talent du Red Bull Salzburg, Youba Diarra, a subi la deuxième blessure la plus grave de sa carrière. Une déchirure du ligament croisé a été diagnostiquée chez le milieu de terrain central de 22 ans.

Comme le Couronne rapporté, Diarra a subi la deuxième déchirure du ligament croisé de sa carrière lors du match de deuxième division avec Liefering contre le SV Ried. La saison à venir pour Diarra est déjà terminée.

L’historique des blessures du Mali peut être dévastateur: lorsqu’il a été prêté au TSV Hartberg, Diarra a subi sa première blessure aux ligaments croisés et a dû faire une pause pendant plus de 260 jours. Par la suite, Diarra a dû être à nouveau opérée et a dû rester près de 70 jours.

Son prochain prêt au FC St. Pauli a été suivi d’une troisième opération au genou et de 129 jours sans football. Aujourd’hui, Diarra, qui a disputé 38 matchs professionnels jusqu’à présent, s’est de nouveau blessé. Diarra est toujours sous contrat à Salzbourg jusqu’à l’été 2024.