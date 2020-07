Les rumeurs selon lesquelles Halo Infinite sera livré sans multijoueur ne sont «pas vraies»

Ne vous inquiétez pas, le multijoueur Halo Infinite sera là dès le premier jour. Après une démonstration de division lors de la Xbox Games Showcase d’hier, une rumeur selon laquelle le jeu serait lancé sans multijoueur a commencé à gagner du terrain plus tôt dans la journée. Maintenant, 343 Industries a confirmé que ce n’est «pas vrai» – nous pouvons donc nous attendre à plus que la campagne à la date de sortie de Halo Infinite.

«Ce n’est qu’une source, donc je ne peux pas absolument le crier depuis les hauts toits, mais ils ont été assez décents dans le passé. Une source dit que le multijoueur ne sera pas disponible avec un seul joueur cet automne », a déclaré le journaliste Brad Sams, spécialisé dans Microsoft, lors d’une récente émission sur YouTube (à 11h50). « Je cherche toujours à obtenir tous les détails à ce sujet, mais gardez cela à l’esprit. »

Après que cette citation a commencé à circuler plus largement, le directeur de la communauté 343, Brian Jarrard, a répondu sur Twitter: « Rien à voir ici, ce n’est pas vrai ». Le multijoueur n’a pas été présenté dans le cadre de la démo de jeu Halo Infinite présentée hier, mais 343 prévoit de fournir plus d’informations sur ce côté du jeu plus tard cette année.

Dans un récent billet de blog, 343 a également mentionné que «nous ne sommes pas tout à fait là où nous nous attendions en termes de diffusion publique plus large», donc une bêta potentielle de Halo Infinite est sur un terrain instable. «L’équipe travaille toujours et évalue les options pour des opportunités pratiques plus larges avant le lancement et nous partagerons une mise à jour quand nous le pourrons».

Halo Infinite arrive sur Steam parallèlement à ses débuts dans l’écosystème Xbox, et 343 a également confirmé que le gameplay fonctionnait sur un PC «représentatif de la Xbox Series X». Nous verrons à quoi ressemble le jeu – console ou autre – lorsqu’il sera lancé aux côtés de la Xbox Series X plus tard cette année.

