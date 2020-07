Le nombre de téléspectateurs d’A & E aux heures de grande écoute a diminué de moitié depuis l’annulation de Live PD

Le nombre de téléspectateurs aux heures de grande écoute pour A&E Network a diminué de moitié depuis que la chaîne câblée a annulé «Live PD» le mois dernier, sous la pression de groupes qui ont déclaré que l’émission glorifiait la police. La mise au rebut de «Live PD» est survenue quelques jours après que Paramount Network a éliminé «Cops», une annulation qui est survenue quelques jours après que George Floyd a été tué par le bureau de police de Minneapolis, Derek Chauvin.

A&E a annulé «Live PD» le 10 juin. Du 11 juin au 19 juillet, une période de temps examinée et rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, l’audience aux heures de grande écoute d’A & E était en moyenne de 498 000 membres, selon Nielsen. C’était une énorme baisse de 49% par rapport aux mêmes semaines l’année dernière.

«Lorsque vous retirez l’une des meilleures séries câblées du réseau au milieu d’une pandémie et que vous ne diffusez principalement que des émissions non en première, vous allez évidemment prendre un coup temporaire dans les cotes d’écoute. Il faut s’y attendre, mais ce qui a toujours distingué A&E, c’est la capacité de la marque à trouver de nouveaux succès et à se réinventer », a déclaré un porte-parole d’A&E dans un communiqué à TheWrap. «Nous maintenons toujours un pipeline solide, et commencerons à diffuser de nouvelles premières en août, y compris la nouvelle série à venir » Qu’est-ce que ça vaut? » avec Jeff Foxworthy et «Extreme Unboxing». En attendant, nous continuons à écouter les dirigeants communautaires et les fans de Live PD pour trouver un moyen de servir les deux à l’avenir.

Avant que tout cela ne s’effondre, A&E était l’un des rares réseaux à avoir enregistré une légère hausse (+ 4%) du nombre de téléspectateurs aux heures de grande écoute, année après année.

Chez les adultes de 25 à 54 ans, la tranche d’âge A&E fonde la majorité de ses ventes d’annonces sur le fait que l’audience moyenne aux heures de grande écoute sur toutes les nuits a diminué de 53% par rapport à l’année précédente.

En termes de moyennes pour la journée totale, les baisses sont encore assez importantes, mais elles sont atténuées en raison de l’inclusion d’heures supplémentaires.

«Live PD» a été diffusé le vendredi et le samedi soir pendant trois heures chacun et a attiré en moyenne 1,9 million de téléspectateurs au total.

Bien qu’il ait traversé les deux tiers de juin sans son émission n ° 1, A&E a quand même terminé à la 12e place de la démo 25-54 parmi tous les câbles financés par la publicité le mois dernier.

Les retombées directes de l’émission policière, «Wanted» et «PD Cam» («Live Rescue», le feu de la chaîne et la version EMT de «Live PD» ont également été retirées des ondes d’A & E après l’annulation de la série principale, ne sont pas annulées – c’est juste pas actuellement diffusé) et la série de récapitulation et de recoupe «Live PD», comme «Rewind» et «Police Patrol».

Dans des conversations en cours avec TheWrap, un initié du réseau A&E a maintenu la possibilité que «Live PD» puisse revenir à l’avenir sous une forme remaniée. Un tel retour exigerait probablement un changement de culture et / ou la bénédiction et la participation d’un ou plusieurs groupes de défense des droits civiques.

«C’est un moment critique de l’histoire de notre pays et nous avons pris la décision de cesser la production sur ‘Live PD’», a déclaré le réseau dans un communiqué le 10 juin. «À l’avenir, nous déterminerons s’il existe une voie claire vers racontez les histoires de la communauté et des policiers dont le rôle est de les servir. Et avec cela, nous allons rencontrer des leaders communautaires et des droits civiques ainsi que des services de police.

La décision d’envoyer l’émission à la retraite est intervenue deux jours après que l’Austin American-Statesman et KVUE-TV ont annoncé que lors d’un tournage en 2019, les caméras «Live PD» ont enregistré les adjoints du shérif en train de charger Javier Ambler, 40 ans, alors qu’il suppliait pour sa vie. L’homme est mort. L’émission a ensuite détruit les images, ce qui était sa politique de longue date.