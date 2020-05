Les plans PS5 Holiday 2020 sont sur la bonne voie, aucun problème majeur de développement logiciel

Sony a réitéré une fois de plus que la PlayStation 5 reste sur la bonne voie pour un lancement prévu pour les vacances 2020. Et, malgré la situation des coronavirus, le développement de logiciels n’a pas non plus connu de «problèmes majeurs». La société en a fait part dans une présentation après la publication récente de ses résultats financiers pour l’exercice 2019/2020, qui s’est terminé le 31 mars.

Relayé par VG247, Sony a expliqué ce qui suit,

En ce qui concerne le lancement de la PlayStation 5, bien que des facteurs tels que les employés travaillant à domicile et les restrictions sur les voyages internationaux aient présenté certains défis en ce qui concerne une partie du processus de test et les qualifications des lignes de production, le développement progresse avec le lancement de la console prévue pour la saison des vacances 2020.

En ce qui concerne le développement de logiciels, la société a ajouté: « Pour le moment, aucun problème majeur n’est survenu dans le pipeline de développement de logiciels de jeux pour les studios propriétaires de Sony ou les studios de ses partenaires. »

Tout ce qui précède est conforme à ce que Sony a dit précédemment. Néanmoins, étant donné l’état actuel des choses, les mises à jour continues sont en effet les bienvenues. Ces mises à jour particulières coïncident avec la publication des résultats financiers de Sony, où il a été révélé que les ventes à vie de la PlayStation 4 représentaient désormais plus de 110,4 millions d’unités vendues.

Selon VG247, la société a également noté que les ventes de jeux propriétaires étaient en baisse. Ce n’est pas trop une surprise, car nous approchons de la fin de cette génération de consoles. Cependant, ces ventes vont certainement reprendre de la vigueur dans les semaines et les mois à venir. Le dernier d’entre nous, partie II arrive enfin sur PS4 le 19 juin. Fantôme de Tsushima, qui recevra un gameplay en plongée profonde lors du prochain State of Play, devrait sortir le 17 juillet.

[Source: Sony via VG247]