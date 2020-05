Vous pouvez acheter une Volkswagen Polo maintenant mais commencez à payer les EMI après un an

Volkswagen India a déployé un programme pour la Polo BS6 afin de garantir la tranquillité d’esprit des acheteurs en ces temps difficiles.

En période de coronavirus et de verrouillage, l’économie du pays a été affectée. Des gens sont licenciés ou reçoivent des réductions de salaire. Pour aider les gens en ces temps difficiles, nos constructeurs automobiles mettent en place différents régimes de financement. Volkswagen a également annoncé un programme impressionnant pour les acheteurs optant pour la Polo BS6.

Si vous envisagez d’acheter une Volkswagen Polo BS6, vous avez la possibilité de démarrer vos EMI après un an. Vous pouvez faire un acompte de RS 2 Lakhs immédiatement et prendre l’option de report EMI avec elle. Au cas où, si vous n’êtes même pas un peu sûr de votre travail, cela garantit que vous êtes maintenant en toute tranquillité d’esprit.

Les options de financement vous assureront que vous devrez payer votre EMI selon le taux d’intérêt actuel. Au cas où, après 12 mois, les pics de taux, vous êtes également à l’abri de cela. Pour le mois de mai, Volkswagen propose une remise de 15 000 euros et 3 000 roupies supplémentaires en tant que remise d’entreprise. Alors, c’est le bon moment pour acheter votre Polo.

Les prix de Volkswagen Polo commencent à Rs 5,82 Lakhs jusqu’à Rs 9,59 Lakhs (ex-showroom). BS6 Polo obtient un nouveau moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre qui remplace l’unité de 1,2 litre existante. Le nouveau moteur est plus puissant, produisant 110 ch et 175 Nm de couple maximal. L’autre moteur est le même MPI à trois cylindres de 1,0 litre.

Les options de boîte de vitesses incluent un MT à 5 vitesses en standard pour le moteur MPI. Quant au moteur TSI, il obtient en option un MT à 6 rapports et un AT à 6 rapports. Récemment, Volkswagen a apporté quelques modifications aux variantes et maintenant, vous pouvez obtenir le moteur à essence turbo sur les GT haut de gamme, Highline Plus et une variante en édition limitée.

Outre les mises à niveau du moteur, la BS6 Polo reste la même que précédemment. Il est livré avec un régulateur de vitesse, un lève-vitre automatique, des capteurs de stationnement arrière, un volant à fond plat, un système d’infodivertissement à écran tactile avec Android Auto et Apple CarPlay, des essuie-glaces à détection de pluie automatique et un levier de réglage manuel de la hauteur du siège.

