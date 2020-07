Les «  Outer Banks  » de Netflix officiellement renouvelées pour la saison 2

– – – Le streamer a relancé le drame YA pour obtenir une autre saison après ce que Netflix appelle à une première diffusion «évasion» (comme d’autres programmes de streaming, Netflix ne publie pas de chiffres de visionnage détaillés pour la majorité de sa programmation). Le pick-up vient après sa première en avril. Outer Banks, situé sur les îles-barrières de la Caroline du Nord, est centré autour d’un groupe d’amis qui se font appeler les Pogues. Lorsqu’un ouragan tue l’énergie pour l’été, il déclenche une série d’événements illégaux qui incitent les amis à prendre des décisions. La chasse aux romances de chasse au trésor manquant à leur chef de file, père, ainsi que la bataille entre les Pogues et leurs adversaires se transforment en une aventure remplie de mystère. Shannon Burke et Jonas et Josh Pate ont fait la série et reviendront pour deux en tant que producteurs exécutifs et showrunners. Austin North, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, les membres Chase Stokes, Madelyn Cline, Drew Starkey, Deion Smith et Charles Esten devraient revenir. Le ramassage pour Outer Banks combine un record des renouvellements actuels de Netflix, qui comprend Sweet Magnolias, Never Have Ever, After Life de Mindy Kaling, Gentefied et #BlackAF de Kenya Barris, entre autres. – – –

