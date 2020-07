Toutes les tâches de recherche spéciales et récompenses pour Pokémon Go Fest 2020

in

Comme avec tout Pokémon Go événements, Pokémon Go Fest 2020 a son propre ensemble de tâches de recherche spéciales que les joueurs peuvent accomplir pour obtenir des récompenses incroyables et des rencontres avec des Pokémon rares.

Il y aura plusieurs séries de recherches tout au long Aller Fest les 25 et 26 juillet, mais chacun aura ses propres récompenses pour avoir terminé chaque tâche. Ces tâches vont de la simple utilisation d’objets à l’ajout d’amis et à l’envoi de cadeaux pendant l’événement.

Terminer la recherche spéciale peut être lié à certains des défis définis pour le bonus de déverrouillage Ultra, mais la plupart des joueurs y participeront pour les récompenses instantanées, qui incluent des rencontres avec les trois démarreurs Kanto et 200 grandes boules.

Voici toutes les tâches de recherche spéciales et les récompenses pour Pokémon Go Fête 2020.

Jour un

Prenez un instantané de votre copain – 10 encens

Utilisation et encens – 200 grandes boules

Attrapez 20 Pokémon de type Feu – Rencontre Charizard

Attrapez 20 Pokémon de type Eau – Rencontre Blastoise

Attrapez 20 Pokémon de type herbe – Rencontre avec Vénusaur

Bataille en deux raids – Gible Encounter

Se faire un nouvel ami – Snorlax Encounter

Récompenses totales: 10000 EXP, 10000 Stardust, deux œufs chanceux

Jour deux

Cet article est mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations deviennent disponibles.

