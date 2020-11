Les microtransactions Activision Blizzard ont rapporté 1,2 milliard de dollars en trois mois

Pour une preuve supplémentaire que les microtransactions ne vont nulle part de si tôt, il suffit de consulter les données financières récentes d’Activision Blizzard. En seulement trois mois, l’éditeur a récolté 1,2 milliard de dollars grâce aux seules microtransactions. Cela représente 1,2 milliard de dollars entre les mois de juillet et septembre de cette année.

Activision Blizzard a récemment partagé ses résultats financiers pour la période de trois mois susmentionnée. De toute évidence, les microtransactions comptent comme un secteur qui continue de performer de façon phénoménale pour l’éditeur. Le chiffre de 1,2 milliard de dollars, marqué comme «réservations nettes dans le jeu», représente une augmentation de 69% par rapport aux 709 millions de dollars gagnés grâce aux microtransactions au cours de la même période l’an dernier.

Et ce n’est pas la partie la plus fascinante de tout cela. Au cours des trois derniers mois, le chiffre d’affaires d’Activision Blizzard s’est élevé à environ 1,95 milliard de dollars en tenant compte de toutes les facettes de l’activité. Ainsi, ces «réservations nettes dans le jeu» représentaient bien plus de 60% des revenus de l’éditeur au cours de la période de référence la plus récente.

Une grande partie de l’augmentation d’une année à l’autre est due à Call of Duty: Guerre moderne et Warzone. GameSpot note que les ventes liées à la microtransaction sur ces titres étaient quatre fois plus élevées que celles de Call of Duty’s gains en jeu au cours de la même période en 2019. Bien sûr, King, qui appartient à Activision, Candy Crush, a également connu une croissance d’une année sur l’autre pour les réservations en ligne dans le jeu. Cependant, l’éditeur n’a pas indiqué de chiffres spécifiques pour ce titre particulier.

Dans son ensemble, Appel du devoir sans doute ne pourrait pas être en meilleure forme. Le rapport financier d’Activision indique en outre que les ventes de la première année Guerre moderne sont les meilleurs de l’histoire de la franchise. Fait intéressant, environ les deux tiers des ventes du jeu proviennent de vitrines numériques.

L’entrée suivante, Call of Duty: Guerre froide Black Ops, sera lancé sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X | S le 13 novembre.

[Source: Activision Blizzard via GameSpot]