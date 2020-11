Les démocrates haussiers sont partis avec le sentiment familier d’un cauchemar éveillé avant les résultats finaux

Les démocrates auraient pu être pardonnés de s’être couchés mardi soir avec un sentiment d’optimisme qu’ils se réveilleraient avec un nouveau président et les années Trump derrière eux. Les sondages haussiers placent Joe Biden bien en tête. Il y avait même des espoirs parmi les fidèles du parti qu’il pourrait prendre l’un des principaux États du swing, comme la Floride, l’Ohio ou même le Texas, et mettre les élections au lit tôt.Une perte d’un de ces États condamnerait Trump à être le premier. président à terme depuis George Bush Sr, qui a quitté ses fonctions en 1993. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Et les premiers résultats semblaient alimenter ces espoirs, Biden prenant la tête en Floride. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait et que de plus en plus de votes étaient comptés, il devint clair que, comme en 2016, les sondeurs s’étaient à nouveau trompés. Les dernières mises à jour clés sur les résultats des élections américaines de 2020 Choc en FlorideOhio a déclaré pour Trump juste après minuit alors que l’avance de Biden était progressivement érodée en Floride. Trump a fini par prendre l’État et ses 29 votes dans les collèges électoraux avec une bonne marge de trois points – et avec plus de votes qu’en 2016. La campagne Trump avait blitzé les États swing au cours des trois derniers jours, une décision qui aurait pu faire la différence, de nombreux experts le croyaient. Le Texas, avec ses 38 votes universitaires, a toujours été une valeur aberrante pour Biden. Il n’a pas voté démocrate depuis son élection pour Jimmy Carter en 1976. Mais une base électorale de plus en plus jeune et latino – l’électorat est en hausse de 2,7 millions – la tourne davantage vers les démocrates. Encore une fois, cependant, une avance précoce de Biden s’est transformée en une victoire substantielle de Trump.Les partisans, l’un tenant un drapeau national vénézuélien, du président américain Donald Trump se sont rassemblés devant le restaurant cubain Versailles à Miami, en Floride (Photo: Eva Marie UZCATEGUI / AFP / Getty ) L’Arizona semblait donner de l’espoir à Biden vers 3 heures du matin, heure britannique. Fox News l’a appelé pour le challenger avec seulement environ 75% des votes comptés, seulement pour l’annuler après la pression de la Maison Blanche – puis pour le rappeler une fois de plus. Tard dans la nuit dernière, on ne savait toujours pas dans quelle direction il tomberait, donc les sondeurs avaient tort – Trump s’est avéré plus résilient que quiconque ne l’avait prévu – et ceux qui avaient prédit que la course irait au fil ont eu raison. Biden dépendait des trois États de la ceinture de rouille perdus par Hillary Clinton en 2016: le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Avec des millions de votes par correspondance à compter, ces États allaient au fil hier soir. Le Wisconsin se dirigeait vers un recomptage, si proche était la victoire apparente de Biden là-bas. En savoir plus Joe Biden est en passe de remporter les élections américaines de 2020 – beaucoup ont été trop prompts à rejeter les sondages Vers 7 heures du matin, heure britannique, Biden a fait surface, voyageant dans un cortège pour se rendre à un rassemblement en voiture. «Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour gagner cette élection », a-t-il déclaré. «Je suis optimiste quant à ce résultat. Ce n’est pas fini tant que chaque vote, chaque bulletin de vote n’est pas compté. »Immédiatement, Trump a tweeté:« Je ferai une déclaration ce soir. Un grand gain! » Un autre a déclaré: «Ils essaient de voler les élections». Dernier combat de Trump Le président Donald Trump s’exprime dans la salle Est de la Maison Blanche (Photo: AP) Puis vint sa bombe – même s’il avait laissé entendre exactement ce qu’il allait faire . Sur fond de drapeaux américains, il a déclaré à une salle de partisans que l’élection était une «fraude sur le public américain». «Nous avons gagné cette élection», a-t-il déclaré sous les applaudissements. «Nous irons à la Cour suprême. Nous voulons que tous les votes cessent. »Ces démocrates endormis se sont réveillés dans ce qui pourrait être un cauchemar pour beaucoup en Amérique – une élection contestée réglée dans une salle d’audience partisane. Le taux de participation était le plus élevé en pourcentage depuis 1908, et les partisans de Trump n’étaient que aussi susceptibles de voter en plus grand nombre que les adeptes de Biden. Histoire contestée C’est loin d’être la première fois qu’un résultat d’une élection américaine a été controversé, écrit Leo Cendrowicz. En voici quelques autres: 1800 – Lors de la quatrième élection présidentielle aux États-Unis, en 1800, Thomas Jefferson et Aaron Burr ont tous deux remporté 73 votes au collège électoral. Il a ensuite fallu 36 voix à la Chambre des représentants pour attribuer la présidence à M. Jefferson. M. Burr a imputé sa perte au secrétaire au Trésor Alexander Hamilton, qu’il a tué dans un duel en 1804.1860 – Abraham Lincoln a gagné avec seulement 40% du vote populaire dans un champ partagé. Son élection a déclenché la sécession de sept États du Sud, qui ont formé les États confédérés d’Amérique. La guerre civile éclata des semaines plus tard.1876 – Le démocrate new-yorkais Samuel Tilden remporta confortablement le vote populaire, mais le collège électoral fut contesté. En 1877, le Congrès attribua les voix des États contestés au républicain Rutherford Hayes en échange du retrait des troupes fédérales stationnées dans le sud après la guerre civile. 1960 – John F. Kennedy l’emporta avec 49,9% du vote populaire par rapport à celui de Richard Nixon 49,8%, mais il y avait des allégations selon lesquelles la machine démocrate de Chicago et la mafia ont utilisé leur influence pour faire basculer l’Illinois, qui a été remporté par M. Kennedy par moins de 9000 voix 2000 – L’ancien vice-président Al Gore a remporté le vote populaire, mais le résultat a été décidé en Floride, où George W Bush a mené avec seulement 300 voix. Les comptes rendus de machine n’ont pas réussi à changer son avance, et la Cour suprême a finalement arrêté les comptes rendus manuels, perturbés par des émeutes, le confirmant en tant que président élu.

Les Tendances d'Emma Pochon Ki C Ki se Lave avec un Savon Solide ? Dans la tendance zéro déchets et anti-gaspi, Les Tendances d'Emma ont créé le Pochon Ki C Ki se lave . Économique et écologique, ce pochon permet ne pas gaspiller votre savon solide en le laissant fondre dans un porte savon ou sur les rebords de la douche. Votre savon séchera en toute tranquillité dans le

Les Poulettes Bijoux Boucles d'Oreilles Coeurs Émaillés Blanc et Un Côté à Pois Multicolore Boucles d'oreilles coeurs et émail, un bijou de créateur original et léger, une sélection de Stéphanie Ducauroix. Crochet en métal relié à ses coeurs émaillés blanc avec un côté à pois multicolore. Hauteur 4,2cm et largeur 3cm. Plusieurs coloris et modèles disponibles. Bijou livré dans son écrin Les

BRAUN Silk-epil 9002 flex Braun Silk-épil 9. Couleur du produit: Blanc, Or, Nombre de pinces: 40 pince(s), Parties du corps: Aisselles, Bikini, Cuisse avant, Intérieur des avant-bras, Extérieure des avant-bras. Source d'alimentation: Batterie, Tension d'entrée AC: 100 - 240V, Type de batterie: Batterie intégré. Sans effort : Le 1er épilateur électrique pour femme au monde avec une tête entièrement flexible, pour une épilation plus facile.Une peau lisse : La technologie de pincettes Micro-Grip (40 pincettes) procure une peau lisse pendant plusieurs semaines, et non pas quelques jours.Facile d'utilisation : Poignée

Basler Le cabas avec les longues poignées Basler blanc blanc - Le cabas BASLER. Un maximum de place pour vos achats . Synthétique haut de gamme grainé aspect Saffiano et logos BASLER imprimés. Les longues poignées permettent un porté sur l’épaule. Fermeture zippée et logo BASLER appliqué devant, poche zippée au dos. Pendentif amovible par mousqueton avec anneau pour clés

Sunmarin Le maillot bain avec fronces entre les bonnets Sunmarin bleu 40 40 - bleu - Le maillot de bain SUNMARIN. Devant avec imprimé flatteur et fronces entre les bonnets. Dos de coloris uni. Larges bretelles, coques souples, bande de renfort sous la poitrine et doublure au niveau de la poitrine pour un maintien optimal. Fond doublé. Peu décolleté au dos, peu échancré sur les cuisses. 80%

Disney Présentoir de 6 bougies décoratives Mickey Offre spéciale revendeurs à 2.69 € le blister ! bougie idéale pour décorer les gâteaux d'anniversaire ! Présentoir de 6 blisters (avec trou européen de suspension) contenant 1 bougie décorative Mickey. Convient pour tous les types de gâteau d'anniversaire. Décor en matière agréée contact alimentaire, ne se mange pas. Prix unitaire : 2,69 € ttc le blister ! Dimensions (environ) : (Hauteur) 9 cm. Infos