Les meilleurs films sur Amazon Prime en ce moment

Dernière mise à jour: 17 juin Amazon Prime est bien plus qu'un moyen d'obtenir vos appareils électroniques et vos livres en deux jours ou moins. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de bons films et émissions de télévision si vous savez ce que vous cherchez. Pour vous aider, nous avons rassemblé les 30 meilleurs films sur Amazon Prime en ce moment. Des nouveaux lauréats des Oscars aux titres classiques, vous serez peut-être surpris de la disponibilité du service. Connexes: Les meilleurs thrillers sur Amazon Prime en ce moment L'adieu (2019) Durée: 100 min | IMDb: 7,7 / 10 Awkwafina joue dans cette dramatique de la réalisatrice Lulu Wang qui a eu beaucoup de buzz aux Oscars cette saison. L'histoire suit une famille chinoise, qui découvre que leur grand-mère bien-aimée n'a que peu de temps à vivre. Au lieu de lui dire, ils gardent les nouvelles pour eux, planifiant un mariage afin que chacun puisse se réunir pour faire ses adieux. C'est une comédie sombre, bien sûr, mais elle est donnée par des performances brillantes, dont Shuzhen Zhao en tant que Nai Nai central. Midsommar (2019) Durée: 147 min | IMDb: 7,2 / 10 Nauséeux. Inquiétant. Un esprit total * ck. Ce sont toutes des descriptions pertinentes de Ari Aster Héréditaire suivi, une sortie en deuxième année qui embrasse joyeusement le pire de l'humanité et jette une lumière impitoyable sur ces défauts universels. C'est une histoire d'horreur, bien sûr, mais c'est un drame relationnel à la base, parfumé de rituels païens, de meurtres brutaux, d'images troublantes et de chagrin dévorant. Florence Pugh donne une performance déterminante en tant que Dani, une jeune femme ébranlée par une terrible tragédie familiale qui accompagne son petit ami éloigné et désintéressé Christian (Jack Reynor) et ses frères d'université dans un petit village suédois pour célébrer le solstice d'été. The Virgin Suicides (1999) Durée: 97 min | IMDb: 7,2 / 10 Une des premières œuvres de la réalisatrice Sofia Coppola, ce film basé sur un roman du même nom de 1993, suit l'histoire des sœurs de Lisbonne, cinq filles âgées de 13 à 17 ans qui font un pacte de suicide après que leur plus jeune frère se soit suicidé. Un sentiment de mystère et de distanciation ajoute à l'attrait des filles en ce qui concerne les garçons du quartier, à travers lesquels une grande partie de l'histoire est racontée. Confinées dans leur maison après la mort de leur sœur, les filles trouvent des moyens de communiquer avec le monde extérieur par des appels téléphoniques secrets et des rendez-vous nocturnes. Finalement, les sœurs respectent leur pacte, mais Coppola choisit de trouver un sentiment de liberté et de validation dans leur décision de se suicider, un qui dépeint la fin du film sous un jour étrangement victorieux. Un endroit silencieux (2018) Durée: 90 min | IMDb: 7,6 / 10 Le film d'horreur de John Krasinski a fait son chemin jusqu'à Hulu. Le film met en vedette Krasinski et sa femme, Emily Blunt, en tant que couple faisant de leur mieux pour élever leur famille au milieu d'une apocalypse où le moindre bruit pourrait attirer des créatures d'un autre monde qui ont l'intention de les traquer et de les tuer. C'est un tournant passionnant pour les deux acteurs, avec des rebondissements que vous ne voyez pas venir et une fin satisfaisante. Les Vengeurs (2012) Durée: 143 min | IMDb: 8/10 Le succès époustouflant de l'univers Marvel cette décennie permet d'oublier facilement ses origines humbles et écrites de manière fantastique. Nous parlons de la première équipe Avengers, une affaire modeste en comparaison de l'univers, saut de dimension Fin du jeu, mais celui qui se présente toujours comme une sortie digne pour notre O.G. héros. Ce film a marqué la première fois que Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Natasha Romanoff, Bruce Banner et Clint Barton ont partagé un vrai temps de visionnage et bien que la plupart des combats se déroulent en interne, l'équipe les rassemble pour affronter un Loki intrigant et son armée d'invasion de monstres spatiaux détruisant la terre à la fin.

C'est une vie magnifique (1946) Durée: 130 min | IMDb: 8,6 / 10 James Stewart met en vedette dans ce film des Fêtes un homme d'affaires qui n'a pas de chance et qui déplore sa vie de banlieue. George Bailey souhaite une vie différente et plus réussie, une vie sans encombre pour une femme et des enfants, mais lorsque son souhait est exaucé et qu'un ange lui montre à quoi ressemblerait la vie sans lui, Bailey doit trouver comment tirer le meilleur parti du présent. Stewart est magnétique dans le rôle et bien qu'il soit considéré comme un classique de Noël, ce film peut et doit être apprécié toute l'année. Court terme 12 (2013) Durée: 96 min | IMDb: 8/10 Ce film de Destin Daniel Cretton (le gars que Marvel a choisi de diriger Shang-Chi) marque le premier rôle de premier plan pour Brie Larson. Bien avant elle Captain Marvel jours, Larson jouait Grace Howard, une jeune femme naviguant dans la vie en tant que superviseur d'un foyer de groupe pour adolescents en difficulté. D'autres futures stars comme Lakeith Stanfield et Rami Malek ont ​​également un rôle à jouer dans ce truc, mais c'est le véhicule de Larson et elle en a le plein contrôle. Milieu des années 90 (2018) Durée: 85 min | IMDb: 7,4 / 10 Les débuts de réalisateur de Jonah Hill sont une ode nostalgique à la croissance dans les années 90. Le film suit un gamin de 13 ans du nom de Stevie qui passe un été à Los Angeles à naviguer entre sa vie familiale troublée et un nouveau groupe d'amis qui le poussent à tester ses propres limites. Le film est riche en culture du patineur, une scène pour laquelle L.A était connue à l'époque, mais c'est aussi un regard introspectif sur la transition de l'enfance à l'âge adulte, et à quel point ce temps peut être périlleux.

Couteaux sortis (2019) Durée: 130 min | IMDb: 7,9 / 10 Appelez-nous blasés, mais peu de films aussi excités que ce polar de Rian Johnson sont à la hauteur du battage médiatique. Vous avez un casting A-list qui parvient en quelque sorte à partager l'écran et à créer des moments singuliers pour leurs personnages malgré une intrigue remplie. Vous avez une histoire avec des rebondissements et des gags sombres et comiques que vous ne pourriez jamais voir venir. Et vous avez Johnson, qui a réussi à faire un film original qui a effectivement concurrencé et dépassé certaines franchises établies au box-office. Quelque chose ne va pas avec ce film, non? Faux. Il est aussi superposé et nuancé et parfait que le pull en tricot gaufré de Chris Evans. Prendre plaisir. Héréditaire (2018) Durée: 127 min | IMDb: 7,3 / 10 Toni Collette joue dans ce cauchemar terrifiant du premier réalisateur Ari Aster. Le film retrace le chagrin et le traumatisme partagé de la famille Graham. Annie (Collette) pleure la perte de sa mère secrète, s'inquiétant de ses problèmes de santé mentale hérités et de ses enfants. Lorsque son fils Peter tue accidentellement sa sœur, les hantises commencent à se produire. Esprits malveillants, possessions, une séance qui a mal tourné – c'est un pur cauchemar qui alimente les gens. Première réforme (2017) Durée: 113 min | IMDb: 7.1 / 10 Un examen sombre et morose sur tout, de la foi et de la fidélité au changement climatique, au chagrin et aux problèmes de santé mentale, le drame de Paul Schrader sur un ministre protestant luttant pour concilier ses croyances avec le monde en mutation autour de lui est un commentaire poignant, quoique pesant, sur des thèmes universels assez compliqués. Ethan Hawke donne une performance remarquable en tant que révérend Toller, un homme pleurant la perte de son fils, face à un diagnostic de cancer en phase terminale et aux prises avec la réalité de la diminution de son appartenance à l'église. Il conseille une jeune femme nommée Mary (Amanda Seyfried) à propos de son mari, qui est entré dans un état de dépression dangereux face au problème très réel du changement climatique; et à travers sa relation avec elle, Toller confronte ses propres démons et les vues étroites de sa communauté. Ce n'est en aucun cas une montre amusante, mais Hawke est un acteur tellement sous-estimé que la surprise de son coup de génie dans ce rôle est une raison suffisante pour diffuser.

Cher Zachary: une lettre à un fils au sujet de son père (2008) Durée: 95 min | IMDb: 8,6 / 10 Quand le cinéaste ami d'enfance d'Andrew Bagby, le cinéaste Kurt Kuenne, est tué et que son tueur / ex-petite amie présumé révèle qu'elle est enceinte, Kurt décide de réaliser un documentaire retraçant la vie d'Andrew. Bien que largement une lettre d'amour à un homme qui a touché la vie de beaucoup pour Zachary, le fils qu'il n'a jamais rencontré, Cher Zachary raconte également le côté profondément amer d'un système juridique canadien brisé qui met directement en danger un bébé. Nous suivons la longue bataille pour la garde entre les parents d'Andrew et la mère de Zachary, entrecoupée de clichés amoureux dans la famille Bagby. L'histoire vous aspire, mais c'est aussi le style documentaire parfois comique, rapide et enrageant du film qui rompt le récit émotionnel. Annihilation (2018) Durée: 115 min | IMDb: 6,9 / 10 Natalie Portman dirige ce casting de femmes badass enquêtant sur un phénomène naturel qui envahit lentement la Terre. Portman incarne Lena, une biologiste qui dirige une équipe de femmes composée d'une psychologue (Jennifer Jason Leigh), d'une scientifique (Tessa Thompson) et d'un ambulancier (Gina Rodriguez) dans «The Shimmer», une zone de quarantaine mutée par de l'ADN étranger qui semble transformer la matière à volonté et se répandre chaque jour davantage. Les équipes passées, dont une dirigée par le mari de Lena (Oscar Isaac), ont disparu dans The Shimmer et Lena cherche un indice sur ce qui leur est arrivé et comment elle peut sauver son mari – qui est revenu de sa mission. Tout le voyage est rempli d'événements bizarres liés à des méta-commentaires sur l'évolution et la condition humaine, mais honnêtement, la chose la plus cool de ce film est sa distribution et les personnages à couper le souffle qu'ils jouent Tard dans la nuit (2019) Durée: 102 min | IMDb: 6,6 / 10 Mindy Kaling et Emma Thompson font équipe pour cette comédie qui imagine le grain et l'humour nécessaires pour diriger un talk-show de fin de soirée en tant que femme. Thompson joue Katherine Newbury, une personnalité de la télévision accomplie qui craint de perdre son émission-débat en raison de la baisse des cotes d'écoute et de la concurrence d'un jeune comédien de sexe masculin. Elle engage Molly (Kaling), une comédienne avec peu d'expérience pour diversifier son équipe, et les deux femmes affrontent des mésaventures hilarantes et quelques scandales pour remettre le spectacle sur les rails.

Huitième année (2017) Durée: 93 min | IMDb: 7,5 / 10 Le premier film du comédien Bo Burnham se penche sur les angoisses sociales d'une jeune fille à l'aube de sa carrière au lycée. Elsie Fisher joue Kayla, une pré-adolescente dans sa dernière semaine de huitième année. Elle est pratiquement sans amis, choisissant de passer son temps à créer des vidéos Youtube inspirantes que personne ne voit. Lorsqu'elle décide de s'aventurer sur son écran d'ordinateur, d'assister à des soirées au bord de la piscine et de sortir avec des enfants plus âgés, elle se retrouve dans des situations auxquelles elle n'est pas entièrement prête. Le film est un regard douloureusement

The Big Sick (2017) Durée: 120 min | IMDb: 7,6 / 10 Kumail Nanjiani et Emily Gordon se sont inspirés de leur propre histoire d’amour inhabituelle pour leur scénario sur une bande dessinée de Chicago nommée Kumail (Nanjiani) qui tombe amoureuse d’Emily, une femme (Zoe Kazan) qui tombe dans le coma au milieu d’une faille dans leur relation créée par les attentes des parents traditionnels de Kumail. La comédie romantique drôle et émouvante présente également un solide travail de soutien de Ray Romano et Holly Hunter en tant que parents d’Emily, qui forment un lien maladroit avec Kumail en attendant le rétablissement d’Emily. Ajouter à la liste de surveillance Tu n’as jamais vraiment été là (2017) Durée: 89 min | IMDb: 6,8 / 10 Joaquin Phoenix incarne un tueur à gages troublé au passé sombre dans ce film policier passionnant de Lynne Ramsay. Phoenix joue Joe, une arme à feu à louer, ancien militaire et agent du FBI, qui passe la plupart de son temps à secourir les victimes de la traite sexuelle. Il a été recruté pour sauver la fille d’un sénateur d’un bordel qui s’adresse à une clientèle haut de gamme, mais le travail le plonge au centre d’un complot qui lui coûte tout et se termine par du sang et une tragédie. C’est un slog implacable pour être sûr, mais cela fonctionne parce que Ramsay est plus intéressé à profiler l’homme, pas les coups qu’il fait. Ajouter à la liste de surveillance Le phare (2019) Durée: 109 min | IMDb: 7,6 / 10 Robert Pattinson et Willem Dafoe jouent le rôle principal dans ce drame de la période vraiment bonkers de Robert Eggers. C’est un portrait magnifiquement photographié de deux hommes conduits lentement au bord de la folie par leur choix de carrière – ils sont coincés seuls sur une dalle de roche, en train de s’occuper d’un phare en ruine. Pattinson se masturbe aux visions des sirènes, et Dafoe s’enivre et fait un jig. Dire autre chose serait gâcher le plaisir. Voir aussi Même au milieu du verrouillage, l'Inde enregistre plus de 600 accidents de la route Ajouter à la liste de surveillance

Beau garçon (2018) Durée: 120 min | IMDb: 7,3 / 10 Steve Carell et Timothee Chalamet sont les vedettes de ce drame déchirant sur un père essayant de sauver son fils d’une toxicomanie qui ronge lentement sa famille. Carell joue David, un New York Times écrivain qui peine à aider son fils Nic (Chalamet) après avoir été victime d’une habitude de drogue inquiétante. Il a des moments de sobriété, il fréquente l’université, vit avec sa mère à Los Angeles et travaille dans une clinique pharmaceutique pour aider les autres à lutter contre la maladie. Pourtant, finalement, sa dépendance revient, et Nic est impuissant à la combattre. David est obligé de choisir entre sacrifier sa famille et sa santé mentale ou continuer à aider son fils. Carell et Chalamet offrent des performances puissantes qui élèvent ce qui est essentiellement un regard émotionnellement restreint sur les relations père-fils et les mines terrestres dans lesquelles ils naviguent. Ajouter à la liste de surveillance À l’intérieur de Llewyn Davis (2013) Durée: 104 min | IMDb: 7,5 / 10 Un portrait d’un moment particulier de l’histoire de la musique, lorsque le renouveau folklorique a trouvé de jeunes musiciens découvrant leurs voix dans des styles et des chansons anciens, À l’intérieur de Llewyn Davis étoiles Oscar Isaac en tant que chanteur / compositeur qui ne peut jamais tout à fait traduire son talent en réussite professionnelle. Joel et Ethan Coen recréent avec exactitude le New York des années 60 et l’utilisent comme le site d’un récit émouvant de l’affrontement entre les impulsions artistiques et les besoins du monde matériel, un thème qu’ils avaient auparavant exploré avec Barton Fink et reprendrait avec Salut, César!. Ajouter à la liste de surveillance Se battre avec ma famille (2019) Durée: 108 min | IMDb: 7.1 / 10 Voir aussi Actualités NRL | John Bateman absent indéfiniment pour une opération à l'épaule, Canberra Raiders Dwayne Johnson et Lena Headey jouent dans ce drame familial sur une paire de frères et sœurs rêvant de réussir à la WWE. Une seule, Saraya de Florence Pugh, réussit, mais la route vers la célébrité de lutte est truffée de faux amis, de sexisme, de drame parental et de doute de soi. Il y a beaucoup de super matchs ici – claquements de corps, matchs en cage et autres – mais le véritable tirage est Pugh, qui disparaît complètement dans le rôle.

Nous devons parler de Kevin (2011) Durée: 110 min | IMDb: 7,2 / 10 Eva Khatchadourian (Tilda Swinton), qui ne veut pas et ne peut pas prendre correctement soin de son fils en difficulté Kevin, regarde sa vie s’effondrer alors que son mari (John C.Reilly) ignore leurs problèmes et Kevin devient de plus en plus sociopathe et violent. L’histoire saute dans le temps, montrant le caractère de Swinton à la fois comme une nouvelle mère qui blâme son fils d’avoir ruiné sa vie et comme une femme qui se blâme finalement pour ce qu’il advient de son fils. Swinton prouve une fois de plus qu’elle est l’actrice dont les films indépendants ont besoin pour des personnages complexes qui vivent leur vie dans des zones grises. En son coeur, Il faut qu’on parle concerne l’importance de la parentalité, de la communication et probablement de la thérapie. Et ce n’est pas pour les faibles de cœur. Ajouter à la liste de surveillance Logan Lucky (2017) Durée: 118 min | IMDb: 7.1 / 10 Dix ans après son dernier OcéanL’entrée de Steven Soderbergh revisite le genre Heist, cette fois centrée sur une paire de frères malchanceux (Channing Tatum et Adam Driver) travaillant sur un plan pour arnaquer une grande course NASCAR. Des personnages secondaires mémorables, un dialogue rapide et des performances charismatiques empêchent l’histoire de devenir trop prévisible, même pour un conte de braquage rempli de rebondissements. Soderbergh a même pu supprimer de grands studios et garder un contrôle créatif complet sur le film, grâce aux services de streaming et à la distribution internationale. C’est un film largement léger et franchement, c’est parfois nécessaire. Ajouter à la liste de surveillance L’homme de nulle part (2010) Durée: 119 min | IMDb: 7,8 / 10 Une mystérieuse propriétaire de prêteur sur gages (Won Bin), dont le seul ami est un enfant qui habite à côté, déchire la présence criminelle locale après son enlèvement. Ce thriller sud-coréen de Lee Jeong-beom suit un format similaire à des films tels que Léon: Le Professionnel et Homme en feu « un gars avec un passé louche protège une petite fille », mais le Homme de nulle part élabore toujours une histoire originale d’un homme au cœur brisé pour sauver la seule chose qu’il lui reste dans ce monde. Les séquences d’action sont sanglantes et intenses, et la performance stoïque de Bin apporte une profondeur douloureuse au sauveur brutal. Ajouter à la liste de surveillance