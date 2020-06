L’équipe de Doctor Strange sur le film de Ted Bundy – betanewsfr

Elijah Wood jouera dans un nouveau film qui corrige les conversations de l’analyste du FBI Bill Hagmaier avec le tueur en série Ted Bundy.

Scénarisé par l’écrivain « Doctor Strange » C.Robert Cargill, et produit par le réalisateur de ce film Scott Derrickson, « No Man of God » se déroule dans une seule salle d’interrogatoire où des conversations entre Hagmaier (Wood) et le tueur Bundy ont eu lieu entre 1984 et 1989. Le film, dit Deadline, détaille la relation compliquée qui s’est établie entre les deux hommes pendant les dernières années de Bundy dans le couloir de la mort.

Amber Sealey dirige le film, avec ood, Daniel Noah, Lisa Whalen et Kim Sherman produisant et Derrickson, Bill Hagmaier, Stacy Jorgensen et Mark Ward en tant qu’EP. XYZ gère les ventes internationales.