Les meilleurs et les pires croquis – / Film

John Mulaney est l’un des vétérans les plus aimés de Saturday Night Live. Bien qu’il n’ait jamais été membre de la distribution, il a fait des apparitions mémorables au bureau de mise à jour du week-end, et il a été l’un des meilleurs écrivains de la série pendant longtemps. Maintenant que son étoile s’est levée en dehors du royaume de SNL en tant que l’un des meilleurs comédiens travaillant aujourd’hui, il y a beaucoup d’excitation chaque fois qu’il anime. Cette excitation était encore plus grande depuis son quatrième séjour d’hébergement était pour l’épisode d’Halloween, et c’était plus qu’un régal. C’était un assortiment de sketchs exceptionnels et un monologue incroyable. Même mon croquis le moins préféré de la nuit était encore drôle.

Entrons dans les meilleurs et les pires croquis de John Mulaney hébergé Saturday Night Live.

Le meilleur

Cavalier sans tête – Tout le monde connaît l’histoire du cavalier sans tête, mais dans cette version, quand Ichabod Crane rencontre l’homme mystérieux dans les bois, il a quelques questions. Pour moi, il s’agit d’un croquis d’Halloween classique instantané qui devrait être joué lors d’une compilation de croquis sur le thème effrayant chaque année. C’est original, et c’est juste la bonne quantité d’inapproprié pour se passer d’être à la télévision en fin de soirée. On dirait que les scénaristes savaient aussi ce qu’ils voulaient, car la balise finale attribuant le mérite d’avoir écrit le croquis sur Lorne Michaels est une excellente casquette.

New York Musical – Eh bien, c’est maintenant une tradition qu’il y ait une sorte de sketch musical basé à New York chaque fois que John Mulaney anime Saturday Night Live. Celui-ci n’est pas aussi étrange ou de niche que les précédents, mais c’est un hommage drôle et merveilleux à toutes les bizarreries de New York, qui ne fait pas si chaud en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus qui détruit toutes les entreprises que les touristes du monde entier fréquentent généralement. Le rôle de Maya Rudolph est particulièrement édifiant en plus d’être drôle.

Classiques du cinéma: les oiseaux – Une esquisse Cinema Classics est déjà décente quand Kenan Thompson héberge Reese De’What, et les serre-livres sont particulièrement hilarants dans cette édition. En plus de cela, nous avons une reconstitution parfaite de Alfred Hitchcock Les oiseaux ainsi que des images de scènes supprimées où il est révélé à quel point certains des oiseaux attaquants en question étaient vraiment plus menaçants. De plus, John Mulaney fait ce qu’il fait de mieux en posant autant de questions que possible pour savoir pourquoi les oiseaux attaquent ainsi, y compris comment ils ont mis le feu à une station-service. Kate McKinnon est également de premier ordre en tant que Tippi Hedren.

