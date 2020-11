Ed Sheeran paie pour qu’un professeur de musique suive un cours d’aide aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage

2020-11-01 18:00:10

Ed Sheeran aurait payé pour qu’un professeur d’école primaire suive un cours de musique pour aider les enfants ayant des difficultés d’apprentissage, afin qu’ils puissent apprendre à jouer d’un instrument.

On pense que le hitmaker « Shape of You » a financé le coût pour un enseignant anonyme de suivre la formation nécessaire pour aider les enfants qui pourraient avoir des difficultés à faire de la musique avec des instruments traditionnels par le biais de son organisme de bienfaisance, le Framlingham Foundation Trust, qui aide les enfants à le pays du Suffolk, où il a grandi.

Le directeur d’Ed, Stuart Camp, supervise la bonne cause et les comptes annuels de l’organisme de bienfaisance, et a déclaré au journal The Sun on Sunday: «La fondation a payé un professeur de musique primaire pour suivre un cours d’enseignement spécialisé dans la méthode d’apprentissage Kodaly.

«Cette méthode est bien connue comme une alternative aux cours de musique traditionnels (se concentrant principalement sur les compétences auditives et les compétences intuitives) et permet aux étudiants ayant des difficultés d’apprentissage d’accéder à un monde de création musicale avec lequel ils pourraient autrement trouver difficile de se connecter.

La douce nouvelle vient après que la mère d’Ed, Imogen, a également récemment lancé une bonne cause dans le domaine de l’aide aux enfants pour apprendre à jouer des instruments.

Imogen est enregistré en tant que directeur de la Suffolk Kodaly Community Interest Company, qui vise à fournir «une éducation musicale progressive aux enfants des écoles de l’est du Suffolk».

Et en février, elle écrivait dans des documents déposés à la Companies House: «L’approche de Kodaly en matière d’éducation musicale est basée sur l’enseignement, l’apprentissage et la compréhension de la musique à travers l’expérience du chant – donnant un accès direct au monde de la musique sans les problèmes techniques liés à l’utilisation. d’un instrument. »

Pendant ce temps, Ed, 29 ans, avait précédemment révélé qu’il était malheureux à l’école jusqu’à ce qu’il apprenne la guitare et commence à chanter.

Il a déclaré l’année dernière: «Je détestais l’école primaire avec passion, je pleurais tous les jours.

«Je suis roux donc j’ai été instantanément déchiré depuis le jour où j’ai commencé l’école – le gingembre, j’ai eu un bégaiement et j’ai porté d’énormes lunettes, juste un peu bizarre.

«Mais je suis arrivé au lycée, j’ai commencé à jouer de la guitare et j’ai rejoint un groupe. La musique fait partie de ces choses qui peuvent vous donner confiance. »

