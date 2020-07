Les meilleurs écouteurs Alexa que vous pouvez acheter (juillet 2020)

Tous les appareils électroniques et électroménagers reçoivent le traitement intelligent de nos jours, et les écouteurs ne font pas exception. Il est de plus en plus courant de voir des écouteurs avec prise en charge d’assistant numérique, tels que Google Assistant, Siri et Alexa. Vous voudrez opter pour ce dernier si vous êtes accroché à l’écosystème Amazon, et aujourd’hui, nous vous aidons à trouver les meilleurs écouteurs Alexa.

Les meilleurs écouteurs Alexa:

Sony WH-1000XM3 Amazon Echo Buds Jabra Elite 75t Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 Sennheiser Momentum Wireless 3

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs écouteurs Alexa sera régulièrement mise à jour à mesure que de nouveaux appareils seront lancés.

Sony WH-1000XM3: la meilleure réduction de bruit

Nous avons chanté les louanges de Sony puisque le WH-1000XM2 et le Sony WH-1000XM3 sont encore meilleurs. Ces écouteurs sans fil ANC sont parmi les meilleurs du marché en matière de réduction de bruit et sont proposés à un prix compétitif. Un grand nombre de codecs Bluetooth de haute qualité sont pris en charge par ce casque, parmi lesquels LDAC, aptX HD et AAC.

Quel que soit votre appareil source, un son de haute qualité est à portée de main. De plus, vous pouvez utiliser Alexa avec eux, et il existe également une application disponible pour des contrôles plus granulaires. Le WH-1000XM3 se charge via USB-C et a une autonomie de 24 heures.

Amazon Echo Buds: le meilleur choix portable

Amazon est relativement nouveau sur le marché des écouteurs, mais il fabrique d’excellents haut-parleurs intelligents et ses Echo Buds ne déçoivent certainement pas, en particulier compte tenu du prix de 129,99 $ au lancement.

Bien sûr, vous bénéficiez du support Alexa avec ces écouteurs, mais le plaisir ne s’arrête pas là. Bien que ceux-ci proviennent d’Amazon, les écouteurs Alexa peuvent également être utilisés avec Siri ou Google Assistant. Ils disposent également d’autres fonctionnalités intéressantes telles que la résistance à la transpiration, une autonomie de 5 heures et une assez bonne qualité sonore.

Jabra Elite 75t: le meilleur pour s’entraîner

Les Jabra Elite 75t sont pour les athlètes parmi nous. Ils sont très durables et offrent un indice de protection IP55, ce qui devrait être plus que suffisant pour gérer des séances d’entraînement avec beaucoup de sueur.

Ceux-ci sont également parfaits pour ceux d’entre vous qui utiliseront les écouteurs Alexa dans des environnements bruyants. Ils disposent d’un réseau de 4 microphones pour filtrer le bruit ambiant pendant les appels. La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure, mais les 7 heures que nous en avons obtenues lors de nos tests sont encore assez bonnes; De plus, l’étui de chargement recharge les écouteurs jusqu’à deux cycles complets.

Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700: le meilleur confort

Les écouteurs sans fil QuietComfort II bien-aimés de Bose ont fait l’objet d’une énorme refonte avec le Noise Cancelling Headphones 700. La qualité sonore est améliorée par rapport au modèle phare précédent, tout comme le design, qui a une touche plus moderne qu’auparavant. En parlant de cela, ces écouteurs prennent en charge les commandes tactiles via les oreillettes, ce qui les rend plus intuitifs et amusants à utiliser.

Ces écouteurs Alexa sont dotés de fonctionnalités vraiment intéressantes, telles que 11 niveaux de suppression du bruit, environ 20 heures d’autonomie de la batterie, un micro adaptatif et un design magnifique. Vous bénéficiez également de Bose AR, qui est la technologie de réalité augmentée exclusive de la société pour améliorer votre expérience d’écoute.

Sennheiser Momentum Wireless 3: le meilleur design

Si ce qui vous tient vraiment à cœur, c’est la qualité sonore avec une touche de réduction du bruit, cela ne vaut pas mieux que le casque Sennheiser Momentum Wireless 3 Alexa. Ils présentent également un design magnifique. Sennheiser a abandonné les commandes tactiles pour des boutons et bascules tactiles plus pratiques. Cela facilite l’utilisation du casque avec des gants.

La qualité de la connexion est excellente en partie grâce au micrologiciel Bluetooth 5.0 et à une gamme de codecs Bluetooth de haute qualité. Si vous voulez un casque élégant et que vous n’êtes pas gêné par le coût élevé, le Momentum Wireless 3 pourrait être votre prochain compagnon de voyage.

Ce sont les meilleurs écouteurs Alexa sur le marché aujourd’hui. Chacun de ces casques vous facilitera la vie, surtout si vous êtes déjà investi dans tout ce qui concerne la maison intelligente.

