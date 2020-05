Les jours sombres de la Magna Carta mettront en vedette Blake Lively – / Film

Blake Lively est prêt pour certains Jours sombres à la Magna Carta, un nouveau thriller post-apocalyptique produit par Choses étranges« Shawn Levy. Le film est destiné à Netflix, avec un script chaud de scénariste en devenir Michael Paisley. Des détails spécifiques sur l’histoire ne sont pas disponibles, mais il est dit qu’il s’agit d’un «événement catastrophique», ce que nous connaissons tous à ce stade.

THR a le scoop sur Jours sombres à la Magna Carta, qui ressemble à un spin-off de Mauvais moments à l’El Royale, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, c’est un thriller post-apocalyptique qui sera apparemment très pertinent pour notre époque pré-apocalyptique. Comme l’indique le rapport, le film est «un thriller axé sur les personnages contre un événement catastrophique et se concentre sur une femme qui se donne beaucoup de mal pour survivre et sauver sa famille». Et tandis que l’écrivain Michael Paisley a commencé à travailler sur le script l’année dernière, «les idées se sont cristallisées alors que la pandémie commençait à se maintenir aux États-Unis. Bien que l’histoire ne soit pas liée à une contagion, un événement qui change le monde est une feuille et des thèmes clés d’isolement et de force. de la famille émergent. «

Cela ressemble un peu à Un endroit silencieux. Quant à ce à quoi le titre fait référence, votre supposition est aussi bonne que la mienne. Je doute qu’il fasse référence à la réalité Magna Carta, mais bon, je me trompe peut-être. Peut-être que Blake Lively doit tirer un Trésor national-papier style et voler le Magna Carta de la British Library. Probablement pas, cependant. Lively devrait également produire par le biais de sa société de production B for Effort avec Kate Vorhoff, dans l’espoir que cela devienne une franchise.

Shawn Levy produit également via ses 21 tours avec son partenaire Dan Cohen. Levy a de nombreux crédits de production à son nom, y compris Choses étranges, Arrivée, Je ne suis pas d’accord avec ça, et plus. Il a également réalisé le prochain Free Guy, qui met en vedette le mari de Lively, Ryan Reynolds. Jours sombres à la Magna Carta s’est retrouvé chez Netflix après une «situation concurrentielle», ce qui signifie que les gens semblent penser que ce script est un sujet brûlant, et plusieurs personnes se précipitaient pour en obtenir les droits.

J’en suis venu à apprécier le travail de Lively. Je ne sais pas si je l’appellerais une génial acteur, mais ses performances dans des films comme The Shallows et Une simple faveur m’ont vendu sur ses capacités. Elle était même bonne dans la bombe au box-office autrement fade La section rythmique.

Articles sympas du Web: