Les joueurs de Demons Souls PS5 ont découvert une nouvelle porte mystérieuse

Les joueurs PlayStation 5 ont découvert une porte mystérieuse dans Bluepoint Games Les âmes du démon remake, qui n’était pas dans le jeu original.

Vaati, un membre éminent de la Âmes communauté de jeux, a publié le clip ci-dessous sur Twitter qui montre comment se rendre à la porte. Il se tient derrière un faux mur et les joueurs ne savent actuellement pas comment l’ouvrir.

Il y a une nouvelle porte mystérieuse dans le remake de Demon’s Souls, et personne ne sait comment ouvrir ithttps: //t.co/TdpHLuIRsR pic.twitter.com/MwYjcNy7ed – Vaati (@VaatiVidya) 14 novembre 2020

L’utilisateur de Reddit Cosmic-Vagabond (via Kotaku) a trouvé un moyen intelligent de regarder derrière la porte. En utilisant le mode photo, ils ont pu voir ce qu’il y avait de l’autre côté et ont repéré quelque chose qui brillait sur le balcon. Il semble y avoir un chevalier mort sur un banc, et l’objet est sur lui.

Les joueurs ont essayé de nombreuses façons d’ouvrir la porte, mais en vain. Voici quelques-unes des méthodes que Cosmic-Vagabond a essayées:

J’ai parcouru 1-3 pour un levier mais je n’ai rien trouvé. J’ai essayé Pure Black World Tendency et quelqu’un d’autre a dit qu’il était toujours verrouillé sur Pure White World Tendency. J’ai tué tous les ennemis (y compris les PBWT BP) dans tout le niveau. Je me suis approché de la porte alors que je portais les ensembles complets Officiel, Espion impérial et Roi antique plus 3 sur 4 pièces de l’ensemble Chevalier aux yeux bleus. J’ai essayé de sprinter jusqu’à la porte dès que la zone est chargée. J’ai essayé d’approcher en pleine discrétion (anneau de voleur plus cape). Allant et son clone d’ombre ont mordu la poussière mais la porte reste fermée.

L’un de nos lecteurs a-t-il tenté d’ouvrir cette porte?

[Source: Reddit via Kotaku]