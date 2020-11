Bullet Train Cast réunit Zazie Beetz avec Brad Pitt – / Film

Il y a quelques années, Deadpool 2 comportait un rôle littéral de cligner des yeux et vous le manquerez pour Brad Pitt en tant que membre invisible de l’escouade de mercenaires connue sous le nom de X-Force. C’était suffisant pour faire monter en flèche l’acteur à la gloire et lui décrocher un rôle oscarisé dans Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood. Avant cela, personne ne savait qui il était. Mais Pitt est maintenant une énorme star, et il retrouvera l’un de ses Dead Pool co-stars pour son prochain film.

Train à grande vitesse est un nouveau thriller d’action chez Sony Pictures de Hobbs et Shaw réalisateur David Leitch, qui a également réalisé le film Marvel Comics susmentionné. Il n’est donc pas surprenant qu’il apporte Zazie Beetz pour jouer un rôle de soutien dans le film aux côtés de Brad Pitt.

La date limite a des nouvelles sur Zazie Beetz rejoignant le Train à grande vitesse cast, qui comprend également Joey King, Andrew Koji, et Aaron Taylor-Johnson. Au-delà du principe de base d’avoir un groupe d’assassins dans un train à grande vitesse à Tokyo, ce qui ressemble à John Wick se rencontre Meurtre sur l’Orient Express, il y a peu de détails connus sur le film, y compris qui Beetz jouera.

Comme pour tout autre détail sur Train à grande vitesse, ils sont assez rares. Le film est basé sur le roman japonais Maria Beetle de l’auteur à succès Kotaro Isaka, adapté par Zak Olkewicz, mais les traductions en anglais du livre sont difficiles à trouver, de sorte que la plupart des détails ne sont pas facilement disponibles, il n’est donc pas clair à quel point l’adaptation sera fidèle au livre. Par exemple, Aaron Taylor-Johnson jouerait le personnage de Tangerine, qui fait en fait partie d’une paire de frères jumeaux. Mais nous ne savons pas si l’acteur jouera deux rôles ou si les frères ont été combinés en un seul personnage.

À tout le moins, avec David Leitch à bord en tant que directeur, nous savons que l’action sera spectaculaire. Leitch a prouvé qu’il avait beaucoup de style avec des films comme Blonde atomique et John Wick dans son passé. Mais Hobbs et Shaw, tout en s’amusant au cinéma, laissait à désirer. J’espère Train à grande vitesse vire davantage à la qualité de ses premiers travaux et les limites d’une franchise établie ne le retiendront pas.

