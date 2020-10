Les jeunes conducteurs font des appels vidéo imprudents pendant la conduite – Blog automobile

Une nouvelle étude a révélé que près d’un conducteur sur cinq âgé de 17 à 24 ans avoue avoir participé à des appels vidéo au volant.

La montée en popularité de FaceTime, Facebook Messenger, WhatsApp et Snapchat pour les appels vidéo «pose un danger nouveau et actuel sur les routes du Royaume-Uni», affirme le RAC.

Les jeunes conducteurs sont plus de deux fois plus susceptibles de dire qu’ils passent ou reçoivent des appels vidéo en conduisant – en moyenne 8% de tous les conducteurs britanniques déclarent le faire, ce chiffre atteignant 13% chez les 25 à 44 ans.

Tout aussi inquiétant est le constat qu’un peu moins d’un conducteur sur 10 âgé de 17 à 24 ans (9%) déclare jouer à des jeux sur son téléphone tout en conduisant, ce qui les rend trois fois plus susceptibles de le faire par rapport au conducteur britannique moyen.

L’utilisation de téléphones portables par d’autres conducteurs est le deuxième plus grand problème lié à l’automobile identifié dans le rapport 2020 du RAC sur la recherche sur l’automobile, après l’état des routes locales. Un tiers de tous les conducteurs britanniques interrogés (32%) disent que le problème les préoccupe et, de manière frappante, près de huit sur 10 (79%) souhaitent désormais voir la technologie des caméras introduite pour attraper les conducteurs agissant illégalement.

Fait alarmant, 29% des conducteurs de tous âges en 2020 déclarent passer et recevoir des appels sur des téléphones portables en conduisant, soit 5% de plus que l’an dernier et la proportion la plus élevée depuis 2016.

Ce que les conducteurs du Royaume-Uni admettent faire

Type d’utilisation du téléphone portable pendant la conduite Chiffres 2020 et 2019 (tous les pilotes) Chiffre 2020 et 2019 (conducteurs âgés de 17 à 24 ans) Passer et recevoir des appels 29%, haut à partir de 23% 42%, vers le bas à partir de 51% Envoyez des textes, des publications sur les réseaux sociaux ou utilisez Internet 8%, vers le bas à partir de 14% 15%, vers le bas à partir de 37% Consultez les textes, les publications sur les réseaux sociaux ou les notifications d’applications 14%, vers le bas à partir de 17% 22%, vers le bas à partir de 35% Prendre des photos ou enregistrer une vidéo 6%, vers le bas à partir de 13% 14%, vers le bas à partir de 35% Passer ou recevoir des appels vidéo 8% 18% Jouez à un jeu sur un téléphone mobile 3% 9% Données: Rapport 2020 du RAC sur l’automobile

«Nos chiffres mettent en évidence ce que de nombreux conducteurs savent déjà – que le problème de l’utilisation illégale du téléphone au volant est loin d’avoir disparu», a déclaré le porte-parole de la sécurité routière de RAC, Simon Williams.

«Bien qu’il y ait eu une réduction de certains éléments de cette activité dangereuse, plus de gens disent qu’ils passent et prennent des appels maintenant qu’à n’importe quel moment depuis 2016, peu de temps avant l’introduction de sanctions plus sévères.

L’inspecteur Frazer Davey de l’unité de police des routes de police d’Avon et Somerset a ajouté: «L’importance de vous concentrer sur votre conduite ne peut être surestimée. L’utilisation d’un téléphone portable pendant que vous êtes en charge d’une voiture vous met en danger, vous et tout le monde.

«Les conséquences de se laisser distraire pendant que vous conduisez peuvent être catastrophiques. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine.