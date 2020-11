Les icônes arrondies de Windows 10 s’étendent maintenant à Microsoft Edge

Microsoft applique lentement une nouvelle conception d’icônes pour ses applications sur toutes les plates-formes. Au lieu d’icônes avec une disposition carrée et des bords nets, Windows 10 passe à une forme carrée arrondie et Microsoft affirme que ces nouveaux coins arrondis seront visuellement plus attrayants et plus faciles à digérer.

Microsoft souhaite apporter de la cohérence et un look plus net à toutes ses applications. Plus tôt cette année, Microsoft a commencé à pousser les nouvelles icônes vers les applications Office, les applications de boîte de réception et d’autres applications propriétaires sur Windows 10. Microsoft a également mis à jour des applications propriétaires telles que Calculatrice avec des coins arrondis.

Microsoft a maintenant commencé à déployer une nouvelle mise à jour de Chromium Edge qui supprime les icônes nettes pour les icônes aux bords arrondis. La mise à jour se dirige vers les testeurs dans Edge Canary et elle sera publiée pour tout le monde plus tard cette année.

Ces changements sont subtils, mais toujours perceptibles lorsque vous comparez l’ancien design avec le nouveau.

Comme vous pouvez le remarquer dans la comparaison ci-dessus, Microsoft laisse tomber des coins pointus pour de nouveaux coins arrondis, donnant aux icônes l’impression de vivre dans le monde réel.

Ces fenêtres contextuelles peuvent être trouvées dans le menu, la page des paramètres, les alertes contextuelles ou le menu contextuel.

Encore une fois, ces changements sont subtils, mais ils sont visibles si vous regardez attentivement et c’est une autre confirmation que Microsoft parie gros sur les icônes arrondies.

Ces coins et icônes arrondis devraient remplacer les coins pointus de l’interface utilisateur Metro dans toutes les applications. Par exemple, la dernière mise à jour de l’application Alarms & Clock de Windows 10 a introduit des bords arrondis.

Il convient également de noter que Windows Vista et Windows 7 avaient des coins arrondis, cependant, la société a décidé de supprimer tous les coins arrondis et l’effet aérodynamique lorsque Microsoft a adopté l’interface utilisateur Metro et l’interface utilisateur Fluent Design avec Windows 8 et Windows 10 respectivement.

Windows 10 devrait recevoir une nouvelle mise à jour de l’interface utilisateur dans la seconde moitié de 2021 et se concentrera également sur les coins arrondis. Le plan actuel consiste à améliorer la cohérence de tous les produits, à implémenter de nouvelles icônes, à supprimer l’arrière-plan accentué derrière les icônes d’application et à remplacer éventuellement l’interface utilisateur de Windows 10 par WinUI basé sur Fluent Design.

Les icônes arrondies de Windows 10 s’étendent maintenant à Microsoft Edge apparues en premier sur Windows Latest

