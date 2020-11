Meryl Streep stars dans le film de Steven Soderbergh – / Film

Rappelez-vous quand Steven Soderbergh était censé être à la retraite? Il semble que cela n’ait jamais duré très longtemps, peu importe combien de fois il l’a dit. Au cours des dernières années, il a dirigé Logan Lucky, Insensé, Oiseau de haut vol, et La laverie automatique, et maintenant il est de retour avec un nouveau film pour HBO Max appelé Laissez-les tous parler, avec lauréat d’un Oscar Meryl Streep. Maintenant, la première bande-annonce est arrivée pour taquiner l’arrivée du film sur le service de streaming le mois prochain.

Laissez-les parler bande-annonce

Steven Soderbergh n’a jamais vraiment réalisé un film comme celui-ci auparavant. L’histoire suit un auteur alors qu’elle se bat pour terminer son nouveau livre qui est enveloppé de secret, et afin de l’aider à l’inspirer, elle part en croisière avec ses deux meilleurs amis, interprétée par Candice Bergen et Dianne Wiest. Cependant, ses deux amis semblent s’être éloignés d’elle au fil des années, et l’un d’eux semble en vouloir à la façon dont sa vie a été affectée par l’un des livres de son amie.

Si cela semble un peu étrange d’avoir un film se déroulant sur un bateau de croisière au cours de l’année en proie à une pandémie qui a été 2020, ne vous inquiétez pas, car le film a été tourné à bord du Queen Mary 2 à la fin de l’année dernière. En plus de pouvoir tourner sans aucune inquiétude concernant le coronavirus, le film a également utilisé le nouvel appareil photo RED Komodo Dragon, décrit comme «le nouveau standard de platine pour les appareils photo numériques».

En plus de donner trois rôles importants à des actrices vieillissantes qui finissent souvent par être ignorées par la majorité d’Hollywood, le nouveau film de Soderbergh comprend également Lucas Hedges (Garçon effacé, Manchester au bord de la mer) et Gemma Chan (Asiatiques riches fous, Capitaine Marvel). Pendant ce temps, le scénario vient du scénariste pour la première fois et MacArthur Fellow et auteur primé PEN / Faulkner. Deborah Eisenberg et collaborateur de longue date de Soderbergh Gregory Jacobs produit. Le film est également produit par Ken Meyer et Joseph Malloch.

Let Them All Talk raconte l’histoire d’un célèbre auteur (Meryl Streep) qui fait un voyage avec de vieux amis (Candice Bergen et Dianne Wiest) pour s’amuser et soigner de vieilles blessures. Son neveu (Lucas Hedges) vient se disputer les dames ainsi que son nouvel agent littéraire (Gemma Chan) qui cherche désespérément à découvrir son prochain livre.

Laissez-les tous parler arrive sur HBO Max le 10 décembre 2020.

