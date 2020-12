Les Houston Rockets échangent Russell Westbrook contre John Wall, choix de première ronde

Le meneur de jeu vedette des Rockets, Russell Westbrook, a été échangé aux Wizards de Washington après avoir passé une seule saison à Houston.

Houston recevra un autre meneur John Wall et un choix de premier tour en échange de Westbrook, selon le reporter NBA d’ESPN, Adrian Wojnarowski.

Westbrook, 32 ans, a rejoint les Rockets l’année dernière après que son ancienne équipe, Oklahoma City Thunder, ait accepté d’échanger le neuf fois All-Star de la NBA contre Houston en échange d’un autre meneur Chris Paul, deux choix de premier tour protégés et un autre repêchage. considérations.

Le joueur par excellence de la NBA 2017 a rejoint les Rockets après avoir entamé la deuxième année de son contrat supermax géant de 205 millions de dollars (277 millions de dollars australiens) de cinq ans, qu’il avait signé un an plus tôt en tant que membre du Thunder. Il lui reste actuellement trois ans et plus de 132 millions de dollars (178 millions de dollars australiens) sur son contrat à courir.

Il avait été largement rapporté que Westbrook avait demandé à être échangé, demandant à être transféré dans un club qui l’aiderait à retrouver sa forme et son style anciens.

James Harden, Russell Westbrook (Getty)

On espérait que Westbrook et son collègue MVP James Harden formeraient l’un des meilleurs duos de zone arrière de la ligue, mais après avoir été éliminés par les champions de la NBA, les LA Lakers lors de la série éliminatoire de cette année, Houston a maintenant tiré la épingle sur ses étoiles. duo.

Bien que les Rockets aient reçu un choix de première ronde dans le commerce, ils ne recevront aucun allégement du plafond salarial lorsque Wall, qui est cinq fois All-Star de la NBA, atterrit à Houston alors qu’il entrait dans la deuxième année avec 171 millions de dollars sur quatre ans. (231 millions de dollars australiens).

John Wall (Getty)

Wall n’a pas non plus joué dans la NBA depuis la saison 2018-19 à la suite d’une blessure au talon et au tendon d’Achille.

Alors que les Wizards recevront un ancien meneur de jeu MVP pour s’associer au garde All-Star Bradley Beale dans le but de rester compétitifs dans la Conférence Est de la NBA, le côté positif des Rockets est qu’ils reçoivent un choix de premier tour fortement protégé.