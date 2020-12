Noël revient dans le monde magique de Harry Potter à Universal Orlando Resort

Noël n’a certainement pas été annulé au Wizarding World of Harry Potter de l’Universal Orlando Resort.

Le spectacle de la magie de Noël au château de Poudlard scintillera à nouveau à Pré-au-Lard. Le magnifique écran illumine l’école de sorcellerie du parc à thème Islands of Adventure, avec un magnifique spectacle de projection. Vous pouvez profiter de projections inspirées des sifflements magiques des Weasley, du bal de Noël et de toute la magie de Noël à Poudlard.

Quelle culture

Le retour de la saison hivernale à Universal Orlando Resort ramène également leur célèbre Bièraubeurre chaude, qui ne peut être décrite que comme un petit coin de paradis pour se réchauffer. Il fait peut-être encore assez chaud en Floride, mais une bière au beurre chaude sur le Chemin de Traverse peut presque vous transporter dans les hivers froids de Londres.

Ce ne serait pas Noël sans chants de Noël, c’est donc formidable de voir le retour de Célestine Warbeck et des Banshees. Je suis presque sûr que je chante toujours Accio Christmas de l’année dernière! Vous pouvez également assister à des chants de Noël plus traditionnels interprétés par le Frog Choir à l’extérieur de Poudlard.

Bien sûr, si cette saison des fêtes vous avez besoin d’acheter des cadeaux pour le fan de Harry Potter dans votre vie, alors une visite au tout premier magasin Universal Tribute de Noël est un must. Le nouveau magasin d’Universal Studios Florida a une salle entière dédiée à tout ce qui concerne Harry Potter.

Universal Orlando Resort

Si vous êtes plus un Grinch en cette saison des fêtes, Universal a également couvert cela. Le Mean One original est de retour au Circus McGurkus Cafe Stoo-pendous à Seuss Landing où vous pouvez le rencontrer (socialement éloigné bien sûr). Le Grinch a également sa propre salle dédiée au magasin Tribute cette année.

Les célébrations de vacances de l’Universal Orlando Resort incluent une fois de plus les énormes ballons Macy’s Parade, mettant en vedette certains des favoris animés de Shrek, The Minions et Madagascar. Malheureusement, cette année, ils ne feront pas partie d’un défilé, mais vous pourrez vous approcher de ces merveilleux ballons à Universal’s Holiday Experience à Universal Studios.

Si vous ne voulez rien manquer des célébrations des fêtes à Universal Orlando Resort, vous voudrez probablement vous joindre au nouvel Universal’s Holiday Tour.

La visite coûte 59,99 $ (plus taxes) et vous donne un accès prioritaire à l’expérience des fêtes d’Universal mettant en vedette les ballons de Macy avec une apparence spéciale du père Noël. Vous aurez également une visite du magasin Holiday Tribute avec ses quatre salles de friandises, rencontrez et saluez le Grinch, y compris le bar Hot Cocoa et une projection exclusive de «La magie de Noël au château de Poudlard». Vous recevrez également un cadeau spécial, après tout, quelle est la saison des fêtes sans cadeaux?

C’est bien d’avoir un peu de magie de Noël Harry Potter pour dire adieu à 2020.