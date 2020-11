Les fans de Tottenham et Mourinho vont adorer ce qui a été dit à propos de Bale la nuit dernière – .

in

Photo de Srdjan Stevanovic / Getty Images

Les fans de Tottenham et Jose Mourinho adoreront ce que le patron par intérim du Pays de Galles, Rob Page, a dit à propos de Gareth Bale hier soir.

Lorsqu’on lui a demandé ce que le quadruple vainqueur de la Ligue des champions regardait sur un MacBook alors que le Pays de Galles jouait aux États-Unis la nuit dernière, football365 cite Page en disant: « Je ne sais pas ce que faisaient les joueurs qui ne faisaient pas partie de l’équipe.

«Il n’y a aucun problème. Bale est là, il est dans le vestiaire avec les gars à l’avance et s’assure que tout le monde est dans le bon état d’esprit. Il est probablement le plus en forme qu’il ait été et nous en profiterons.

Et si Benfica, Porto et le Sporting rejoignaient la Liga? Expérience Football Manager 2020

mariée

732437

Et si Benfica, Porto et le Sporting rejoignaient la Liga? Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/11/675119_t_1604684211.jpg

675119

centre

Plus précisément, cette dernière ligne sera une musique aux oreilles de Mourinho et des supporters des Spurs.

Le joueur de 31 ans n’a pas encore terminé 90 minutes depuis qu’il a rejoint les Londoniens du nord cet été.

Mourinho a soigneusement relancé son n ° 9 dans l’action, le nourrissant goutte à goutte pendant qu’il tente de renforcer la forme physique de Bale après une période dans la nature avec le Real Madrid.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

En dépit d’avoir reçu des bribes d’action, l’ex-homme de Southampton a toujours impressionné.

Bale a marqué un vainqueur tardif contre Brighton en Premier League début novembre et a bien fait en Europa League avec deux victoires en trois apparitions.

Le fait qu’il soit « le plus apte qu’il ait été » est une nouvelle fantastique, et c’est maintenant à Mourinho de décider ce qu’il fait avec ces informations de Page.

Photo de Rob Newell – CameraSport via Getty Images

L’ancien patron de Chelsea considère-t-il que le régime de remise en forme de Bale est complet et estime-t-il qu’il peut maintenant commencer sur une base hebdomadaire?

Ou, Mourinho continue-t-il d’être prudent par peur d’une blessure potentielle?

C’est une décision difficile, c’est le moins qu’on puisse dire, étant donné les problèmes de fitness précédents de Bale – nous sommes simplement heureux que nous ne soyons pas ceux qui doivent passer l’appel.

Dans d’autres nouvelles, « En dessous de leur évaluation »: Ornstein confirme qu’Arsenal a rejeté l’offre « substantielle » pour un joueur de 182000 £ par semaine

Partager : Tweet