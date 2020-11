10 meilleurs films d’horreur de 2020

Personne n’a besoin de rappeler à quel point l’année 2020 a été difficile et l’industrie du cinéma a beaucoup reflété la vie quotidienne de tant d’entre nous. Des retards, des annulations, des restrictions et un sentiment inquiétant d’inquiétude et d’hésitation ont traversé l’industrie cinématographique, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de lueurs d’espoir dans l’industrie – et, en particulier, dans le genre de l’horreur.

Le genre de l’horreur est quelque chose qui reste pour toujours populaire auprès des cinéphiles, et une partie du charme du genre réside dans sa polyvalence, sa résilience et ses nombreuses façons en constante expansion de créer un long métrage. Et en 2020, nous avons vu des efforts d’horreur absolument phénoménaux servir à ajouter au moins un semblant de positivité pour les chiens d’horreur au cours de ces années des plus troublantes.

Il y a eu de splendides films surnaturels, il y a eu des slashers élégants, il y a eu des réinventions déchaînées d’anciens favoris, et bien plus encore pour l’horreur ces derniers mois.

En explorant le meilleur de l’horreur a eu à offrir en 2020, voici 10 films que toute personne ayant même un intérêt passager pour le genre devrait regarder le plus tôt possible.