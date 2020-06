Les fans de Lucifer sont frustrés car la saison 5 ne sort pas !! Voici les détails à ce sujet !!

p {

Les fans de Lucifer sont ceux qui demandent continuellement quand la saison 5 sera terminée. Il est très difficile pour eux de comprendre que Lucifer a abandonné son trône en enfer et a couru pour ouvrir une boîte de nuit à Los Angeles.

Vous savez que Fox a annulé la série après la troisième saison car elle n’obtenait pas suffisamment de vues. Il a été pris par Netflix et ils ont sorti la quatrième saison l’année dernière. À partir de ce moment, les fans attendent la nouvelle saison.

La nouvelle est que Lucifer joué par Tom Ellis a terminé le spectacle et il est de retour en tant que personnage titulaire. Vous le verrez plus tôt mais maintenant vous savez qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il est retardé. Il est difficile pour les développeurs de donner la touche finale à la nouvelle saison de la série.

Voici un tweet du membre de la série:

«Ildy Modrovich

@Ildymojo

Cette famille me manque… et j’espère les voir très bientôt. 😉 😈❤️ # LuciferNetflix #Lucifamily #Lucifer ”

C’est là que vous ne savez pas tous ce qui se passe avec le spectacle, mais les fans en sont frustrés. Vous pouvez voir que le showrunner Ildy Modrovich peut également ressentir la même chose.

Un autre tweet d’elle après qu’un fan l’a tweeté, en attendant la saison 5 pendant longtemps:

Ildy Modrovich

@Ildymojo

Je connais! N’hésitez pas à être ennuyé. Je pensais que ce serait plus tôt que ça. Oof. 😳❤️

La plupart des gens sont frustrés, mais ils savent que les créateurs de spectacles ne peuvent pas faire beaucoup de choses à ce sujet, car le coronavirus peut être terminé en disant simplement. Les médecins font leur travail mais ce virus ne va nulle part. L’industrie de la télévision a beaucoup souffert.

Ainsi, les gens peuvent juste faire une chose qui attend la saison. La saison 5 se produira quand elle se produira. Attendez-le et vous obtiendrez la meilleure saison de Lucifer. Il peut y avoir plus de retards dans la cinquième saison de la série. Mais cela sortira certainement pour vous.

Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les séries et les films !!

Bonne lecture!!

