Black Adam Date de sortie, distribution et intrigue | Shazam arrêtera-t-il Black Adam?

Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de manquer le Black Adam dans le dernier film de Shazam, si vous êtes un vrai fan de DC Universe. Eh bien, peu importe que vous soyez fan ou non, vous devez mettre de côté vos préjugés et embarquer avec le nouveau méchant de la ville. Si vous ne connaissez pas le Black Adam, ne vous inquiétez pas, tous vos doutes seront levés dans ce post. Il était un antagoniste dans le dernier film de Shazam, et à partir de maintenant, il a un nouveau film qui porte son nom, Black Adam.

Image de Dwayne Johnson par – Youtube

Quand le film Black Adam sortira-t-il?

Ce film sera la suite de Shazam, et il était prédéterminé que les deux films seraient interdépendants. Shazam a déjà remporté une grosse victoire au Box Office, ce qui conduit à la conclusion que les fans devront attendre probablement un peu plus longtemps.

Dwayne Johnson, producteur et acteur du film, a sorti une affiche du film Black Adam en 2019. L’affiche a montré que le film sortirait le 22 décembre 2021, c’est vraiment long, mais nous pouvons supposer que le film vaudra la peine d’attendre.

Parcelle et origine du film

La rivalité entre Shazam et Black Adam devrait se poursuivre dans ce film car il s’agit d’un spin-off ou d’une suite du film Shazam. Adam Sztykiel a été embauché pour écrire pour le film en 2017, et comme le tournage était sur le point de commencer fin 2019, l’écriture est probablement terminée. L’intrigue du film n’a pas encore été révélée officiellement.

Dwayne JohnsonImage par – Youtube

Jeter

Le casting du film n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il y a une caution de Dwayne Johnson jouant le rôle de Black Adam. Les autres acteurs peuvent être –

Kent Nelson

Adriana Tomaz

Carter Hall

Maxine Hunkel

Shiera Sanders