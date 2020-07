Les fans de Leeds United réagissent à la performance de Said Benrahma – .

in

Brentford fait face à une bataille pour atteindre la Premier League après avoir perdu le match aller de leur demi-finale éliminatoire contre Swansea City.

Les Bees ont souffert du chagrin vers la fin de la saison en perdant contre Stoke City et Barnsley, ce qui signifie qu’ils ont raté la promotion automatique.

Se reprendre pour les séries éliminatoires n’allait jamais être facile, mais Brentford peut se considérer malchanceux d’avoir perdu son match aller 1-0.

Rico Henry a décroché un carton rouge dans une décision franchement terrible, et Swansea en a profité lorsque Andre Ayew a renvoyé le vainqueur.

Une défaite 1-0 n’est pas insurmontable, mais il y aura des craintes que tout va mal pour Brentford au moment le plus inopportun.

Manquer une place en Premier League entraînerait probablement la perte de joueurs clés à Griffin Park, et Said Benrahma sera un homme recherché.

Photo de David Rogers / Getty Images

L’ailier algérien a fracassé 17 buts et huit passes décisives cette saison, et semblait une menace contre Swansea, produisant une course particulièrement impressionnante avant de tirer juste au-dessus de la barre.

Le Daily Mail a rapporté la semaine dernière que Leeds United avait envie de signer Benrahma, et certains fans blancs se sont tournés vers Twitter pour réagir à sa performance de dimanche.

Les fans ont estimé que Benrahma avait l’air de « qualité » et pensent que la défaite de Brentford le pousse à se rapprocher d’Elland Road, car ils pensent que Leeds bondira si les Bees ratent la promotion.

J’espère vraiment que Brentford ne sera pas promu et que Leeds achètera Benrahma – ScottStyle (@ScottStyleKing) 26 juillet 2020

Bienvenue à Leeds Benrahma 😎🏆 – Premier League 🏆 (@UniraLeeds) 26 juillet 2020

Je suis désolé mais benrahma est de qualité #lufc – fb (@finlay_bridge) 26 juillet 2020

Il semble assez clair que Brentford reste à terre et que Benrahma vient alléger le fardeau créatif de Pablo serait idéal. #lufc – Allan Sansome (@AllanSansome) 26 juillet 2020

Benrahma a l’air bien. #lufc – Lowfields Road 🏆 (@road_lowfields) 26 juillet 2020

Ce type Benrahma a l’air bien… # lufc – Lewis Hobson (@ LJ_YH2) 26 juillet 2020

Bienvenue à @LUFC Benrahma 🤣 – Zee (@ ZSJaved123) 26 juillet 2020

Annoncez benrahma @LUFC – Connor (@connorlufc_) 26 juillet 2020

Benrahma a l’air déçu. Ce dont il a besoin, c’est le contraire de la déception dans une chemise noire… #lufc – Rev. A Mol 🤍💛💙🍾🏆 (@RevAMol) 26 juillet 2020

Un match plus près d’avoir Saïd Benrahma #lufc – Andrew Fraser (@ Andyfraser86) 26 juillet 2020

Photo de David Rogers / Getty Images

