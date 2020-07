‘White fourmis 2020’ ouvre avec 13,1% contre 10,9% de "Gardiens de la Galaxie 2" dans le 1

Toshiba Dynabook Toshiba Portégé Z30-E-10U - Core i5 8250U / 1.6 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 256 Go SSD - 13.3" 1366 x 768 (HD) - UHD Graphics 620 - Wi-Fi, Bluetooth - Argent cosmique, noir mat (clavier) - avec 1 an de garantie fiabilité

Facilite la tâche lors des journées de travail les plus exigeantesAccomplit très facilement les tâches les plus exigeantesMieux connectéSécurité intelligente et gestion simplifiée Facilite la tâche lors des journées de travail les plus exigeantes Le Portégé Z30-E vous accompagne dans toutes vos activités, où