Les fans de Leeds louent un homme de 1,5 million de livres sterling qui a perdu la possession 16 fois la nuit dernière – .

Les fans de Leeds se sont tournés vers Twitter pour féliciter Mateusz Klich après la défaite 4-1 de lundi contre Leicester à Elland Road.

L’équipe de Marcelo Bielsa s’est retrouvée 2-0 en moins de 21 minutes après un départ lent contre les Foxes, mais a mieux rendu compte d’elle-même en seconde période.

Un but de Stuart Dallas a aidé à monter un flux constant de pression, avec Pablo Hernandez à quelques centimètres du curling dans un égaliseur peu après.

Un homme qui a réussi à s’éloigner de la lourde défaite avec la tête haute est Klich.

Selon SofaScore, le joueur de 30 ans a eu 109 touches du ballon contre les hommes de Brendan Rodgers et a également effectué 87 passes.

Neuf de ces passes étaient des efforts à longue portée, tandis que Klich – qui a coûté 1,5 million de livres sterling – a également effectué un tacle, un dégagement et un centre.

Le Leeds n ° 43 a cependant perdu le ballon à 16 reprises.

Cela dit, cela se produira lorsque vous jouerez le rôle qu’il était la nuit dernière, où de nombreuses passes à longue portée ont été effectuées pour tenter de jouer hors de la presse de Leicester.

Malheureusement, Klich a donné un penalty tardif après une faute sur James Maddison juste à l’intérieur de la zone, qui a été accordé après l’intervention de VAR.

Cela semblait être un défi né de la frustration.

Voyons comment les fans de Leeds sur Twitter ont réagi à son affichage …

Difficile à prendre ce soir, jamais un 4-1 dans mon livre, désolé pour Klich, pensait qu’il était exceptionnel ce soir, emmenant constamment le match à Leicester, avait besoin de plaquer pour qu’il puisse être endommagé plus haut suivant MOT #lufc

Klich était positif à chaque passage ce soir et il a essayé de faire bouger les choses, ce n’est pas de sa faute s’il joue hors de sa position! Nous sommes naïfs et Leicester nous a punis, manquait d’impact sur le banc et pourrait facilement faire match nul à 2-1! Besoin d’essayer de rester positif #lufc

– D annyboy (@ Dan_Jennings44) 2 novembre 2020