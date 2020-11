Disney a eu une réunion pour discuter des critiques de John Boyega Star Wars – / Film

En septembre, John Boyega a donné une entrevue avec GQ dans laquelle il a exprimé son mécontentement à l’égard du Guerres des étoiles trilogie dans laquelle il est apparu. Plus précisément, Boyega a estimé que Disney avait fait de grands efforts pour utiliser la ressemblance de l’acteur dans ses publicités, le tout au nom de mettre en évidence un nouveau Guerres des étoiles personnage, pour ensuite l’écarter au fur et à mesure que la trilogie progressait. C’était d’autant plus évident dans Star Wars: La montée de Skywalker, dans lequel Boyega et Kelly Marie Tran (en particulier Tran) avait très peu à voir avec le récit principal. Dans une nouvelle interview, Boyega dit avoir eu une «conversation très honnête et très transparente» avec un dirigeant de Disney à ce sujet.

C’est facile à oublier car on a l’impression qu’un milliard d’années se sont écoulées depuis son ouverture, mais une grande partie du marketing de pré-lancement pour Star Wars: Le réveil de la force s’est fortement appuyé sur les images de John Boyega en tant que Finn. La première personne que nous avons vue dans la première Éveil de la force teaser était le Finn de Boyega dans son uniforme de stormtrooper, et des affiches (comme celle ci-dessus), des bandes-annonces et des spots télévisés ont tous mis en valeur sa présence tout en minimisant légèrement Rey de Daisy Ridley.

En fin de compte, cela s’est avéré être un marketing trompeur. De mon point de vue personnel, je suis entré dans Éveil de la force en supposant que Boyega allait être le personnage principal. Ainsi, lorsque le film a sorti le tapis de sous mes pieds et a révélé qu’il s’agissait vraiment de Rey, j’ai été agréablement surpris. Pas parce que je n’aime pas Boyega – je pense qu’il est génial! Je pensais juste que c’était une approche plutôt intelligente de Disney pour éviter les spoilers.

Mais j’avouerai aussi qu’à l’époque, je ne me suis pas arrêté pour réfléchir à la façon dont tout cela a joué pour Boyega. Mais maintenant nous savons: il n’était pas trop ravi à ce sujet. Et son opinion sur la question devint encore plus négative à mesure que la trilogie se poursuivait. Au cours de l’entretien avec GQ, Boyega a déclaré:

«Vous vous impliquez dans des projets et vous n’allez pas forcément tout aimer. [But] ce que je dirais à Disney, c’est de ne pas faire ressortir un personnage noir, de les commercialiser pour qu’ils soient beaucoup plus importants dans la franchise qu’ils ne le sont, puis de les pousser sur le côté. Ce n’est pas bon. Je vais le dire directement.

Dans la même interview, l’acteur a déclaré: «Ils ont donné toute la nuance à Adam Driver, toute la nuance à Daisy Ridley. Soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde sait. Je n’expose rien.

Maintenant, dans une interview avec THR, Boyega révèle qu’un cadre de Disney l’a contacté après l’entretien avec GQ pour discuter de la situation:

«C’était une conversation très honnête et très transparente», dit Boyega. «Il y avait beaucoup d’explications de leur côté sur la façon dont ils voyaient les choses. Ils m’ont également donné l’occasion d’expliquer à quoi ressemblait mon expérience. J’espère que le fait d’être si ouvert avec ma carrière, à ce stade, aiderait le prochain homme, celui qui veut être l’assistant DOP, celui qui veut devenir producteur. J’espère que la conversation n’est pas un tabou ou un éléphant dans la pièce maintenant, parce que quelqu’un vient de le dire.

Le fait que Disney était prêt à discuter de cette question avec Boyega est louable, et j’espère qu’ils ont réellement appris quelque chose de l’expérience et qu’ils n’essayaient pas seulement de compenser des relations publiques négatives. Dans tous les cas, l’histoire de THR ajoute que l’expérience de Boyega travaillant sur Guerres des étoiles l’a inspiré à créer sa propre société de production, UpperRoom Productions, qui a récemment signé un gros contrat avec Netflix. Boyega peut ensuite être vu dans Steve McQueen’s Petite hache mini-série.

Articles sympas sur le Web: