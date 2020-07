Les fans de «  Jaws  » prévoient de refaire le bateau de Quint pour la recherche sur la conservation des requins

Les fans de «Jaws» espèrent protéger les requins plutôt que les traquer en reconstruisant Orca – le bateau qui a servi de confrontation finale entre le chef Brody et le grand blanc – et en l’utilisant comme navire de recherche dans la recherche et la conservation des chiens de mer .

Une collecte de fonds lancée par les fans appelée «Return of the Orca» tente de collecter 180 000 $ pour transformer un homard de la Nouvelle-Angleterre en une nouvelle version de l’Orca, qui sera utilisée par le groupe de conservation des océans à but non lucratif Beneath The Waves pour des expéditions de recherche dans Martha’s Vineyard, qui a inspiré Amity Island dans «Jaws».

Joe Alves, concepteur de production pour « Jaws », fera équipe avec le partenaire de production Chris Crawford pour utiliser le même processus qu’ils ont adopté dans les années 1970 pour redessiner le bateau, en utilisant des dessins de production originaux et des images du film pour faire ressembler le bateau à la Orca original que possible.

Deux orques ont été créés par Alves pour le film, mais l’un a été délibérément détruit pour la séquence décisive du naufrage, tandis que l’autre est tombé en ruine après la sortie du film.

Wendy Benchley, membre du conseil d’administration de Beneath the Waves et la veuve de Peter Benchley, qui a écrit le roman sur lequel est basé «Jaws», font également équipe sur le projet.

«Le retour de la Orca représente une évolution de la mission pour laquelle cet engin a été construit », a déclaré Austin Gallagher, PDG et scientifique en chef de Beneath the Waves. «Dans le film classique, elle était un navire de destruction. Maintenant, elle fera partie de la préservation et de l’étude du monde marin sur lequel Beneath The Waves se concentre depuis plusieurs années dans l’Atlantique Nord-Ouest.

Les coûts de refonte du navire et de le préparer pour les expéditions et les visites sont estimés à 180 000 $. Mais si la collecte de fonds atteint 250000 $, l’équipe dit qu’elle construira un plus gros bateau, augmentant la capacité de visite à 15 et lui donnant une bonne glissade au quai de Martha’s Vineyard. Vous pouvez consulter la page Indiegogo de la campagne ici.