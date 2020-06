Les détails de High School DXD Season 5 Date de sortie

– – –

Voici les détails sur la date de sortie de High School DXD Season 5, le tracé, le casting et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de le regarder !!

High School DXD Season 5 est une série animée. Il est tiré du roman de golf léger du même nom. Ceci est écrit par Ichiei Ishibumi et illustré par Miyama-Zero. La série animée est produite par TNK, dirigée par Tetsuya Yanagisawa et écrite par Takao Yoshioka. Il a fait sa première sur AT-X. La série a reçu de bonnes critiques du public. Il a une bonne base de fans.

Date de sortie de la saison 5 de High School DXD

Jusqu’à présent, quatre saisons ont été publiées. La première saison est sortie en 2012 et a reçu une bonne réponse du public. Le travail de production est en cours. Vous verrez bientôt la saison 5. Mais rien n’est confirmé par les développeurs.

L’intrigue de High School DXD Saison 5

– – –

L’intrigue suit une sous-étude déformée du secondaire nommée Issei Hyodo. Il va à la Kuoh Academy et aspire à être une collection de maîtresses.

Issei est abattu par son premier rendez-vous, que nous découvrirons plus tard comme une servante céleste déchue qui a été restaurée en démon par Rias Gremory pour la servir, elle et son groupe d’amis.

Issei vient établir un lien indéniablement profond avec Rias, qui commence à être risqué pour les serviteurs célestes, les démons et les saints messagers déchus.

La cinquième saison suivra l’Oppai Dragon et d’autres. Il sera basé sur les volumes 11 et 12, la quatrième saison étant basée sur les volumes 9 et 10.

La distribution de High School DXD Saison 5

Le casting ne sera pas beaucoup changé. Le développeur prendra la plupart des acteurs de la saison 4. Voici quelques-uns des acteurs que vous écouterez: –

Azumi Asakura (Rias Gremory)

Shizuka It (Akeno Himejima)

Ayena Taketatsu (Koneko Toujou)

Kenji Nojima (Yuuto Kiba) et bien d’autres.

Il n’y a aucune information sur le casting de l’anime mais vous pouvez vous attendre au casting ci-dessus.

Pour plus de mises à jour sur les films et séries à venir, restez connectés à cette page. Jusqu’à

Bonne lecture!!

– – –